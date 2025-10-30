美しい海に囲まれた南太平洋の楽園、フィジー。リゾートでのんびり過ごすのもいいけれど、ときには街なかのカフェやローカルの人々にも人気のレストランに行ってみるのも楽しいもの。今回は味も雰囲気もいい、ビチレブ島のおすすめカフェ＆レストランをご紹介します。



美しいサンセットも望める

デナラウ・ショッピング・センター内、船着き場の隣にある開放感抜群の人気カフェ＆レストラン。港に面したテラス席は海風が心地よく、朝から夜まであらゆるシーンで利用できます。 早朝から営業しているので、深夜便で到着した後や、アクティビティツアーの前の朝食にも便利。朝食で人気なのは、ソーセージやベーコン、卵などが一皿に盛られた「ルルズ・ビッグ・ブレックファスト」（F$30）。

卵料理は好みのスタイルで調理してくれる

ボリューム満点なので、クルーズ前の腹ごしらえにもぴったりです。ランチ以降はハンバーガー、パスタ、天ぷらなど多国籍メニューが揃い、ビール片手に軽く一杯…なんて使い方もおすすめです。

■ルル・バー・レストラン・アンド・カフェLulu Bar Restaurant and Café住所：Port Denarau MarinaTEL：+679-9994344営業時間：6時30分〜22時定休日：なし

日が暮れると満席になるので早めに行くか予約が安心

しっかり食事を楽しむなら、ボードウォーク沿いの洗練された北インド料理が評判のレストラン「インディゴ」へ。ディナータイムならテラス席がおすすめ。マリーナに並ぶヨットやサンセットを望むことができ、ロマンティックな時間が過ごせます。タンドール窯で焼き上げるチキンティッカやケバブのほか、新鮮なシーフード料理が評判で、なかでも看板メニューの「マサラ・クラブ」（F$98）は必食。フィジー近海で獲れた新鮮なマッド・クラブに、スパイス香る濃厚なマサラソースを絡めた一品で、気取らず手づかみで豪快にかぶりつくのがお約束。濃厚で奥深い味わいに手が止まらなくなる美味しさです。

マサラ・クラブ（手前）。小皿料理もおいしい

そのほか、シイラのフライをミント・チャツネでいただく「マサラ・フライド・フィッシュ」（F$27.50）や、ターメリックとチリでマリネした「チキン・ティッカ・パンジャビ」（F$21.50）もおすすめです。

■インディゴ

Indigo

住所：Port Denarau Marina

TEL：+679-8922956

営業時間：10時30分〜22時

定休日：なし



ゆったりとした店内。テラス席もある

続いてご紹介するのは、フィジーの人々が大好きなBBQを、おしゃれな雰囲気で楽しめる人気店。地元では記念日やお祝いの日に利用される“特別なレストラン”として知られています。ランチタイムならば、2〜3人でシェアできる「ミックスグリル」（F$60）がおすすめ。 ポーク、チキン、ソーセージ、野菜がたっぷり盛られたボリューム満点の一皿です。

ランチタイムのおトクなミックスグリル

もちろん、ココンダなどのフィジーの名物料理もオーダーできるので、トラディショナルな料理を楽しみたい人にはぴったり。

トロピカルカクテルを片手に南国気分をエンジョイ

ディナーにはアラカルトのほか4人向けのセットもあり、豪快なフィジアンスタイルのBBQを存分に楽しめます。かなりの量なので、しっかりお腹を空かせて出かけましょう。

■ヴァーサカ

Vasaqa

住所：2 Palm Road , Wailoaloa, Nadi

TEL：+679-7977884

営業時間：10〜22時（ランチは〜17時）

定休日：月曜



おしゃれな店内。テイクアウトもできる

フィジーで本格的なコーヒーが飲みたくなったら、迷わずここへ。コーヒーを愛するオーナーが「本物のコーヒーカルチャーを広めたい」との思いで開いた人気カフェです。フィジーでは珍しく、自家焙煎のスペシャルティコーヒー豆を使用し、腕の立つバリスタが一杯ずつ丁寧に抽出。香り高いコーヒーを求める常連でいつもにぎわっています。

甘酸っぱい「ココナッツ・パッションケーキ」（F$12.70）がコーヒーのほろ苦さと絶妙にマッチ

店内はカフェスペースとレストランスペースに分かれているので、コーヒーだけも、食事をしっかり楽しんでもOK。レストランスペースでは、サンドイッチやパスタなどの軽食メニューも充実しています。ショーケースに並ぶスイーツも評判で、香ばしいコーヒーと相性抜群です。

「ラツ・クラブ・サンド」F$18.10や「デトックス・ジュース」F$13.20などもある



■コーヒーハブ

The Coffee Hub

住所：Lot 1, Nasau, Nadi Back Rd.Nadi

TEL：+679-7820663

営業時間：6〜21時

定休日：なし

せっかくのフィジー旅行。ホテルでのんびりするのもいいですが、ときにはホテルを抜け出して、ローカルのレストランに出かけてみてください。おいしい料理と温かくおおらかな人々との出会いが、きっと忘れられない旅の思い出になるはずです。



フィジーの観光情報をもっと知りたい方はこちら！【最新版】『るるぶフィジー』

購入はこちらから！



Text：澄田直子

Photo：北原俊寛 ​​



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。​

​​●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

