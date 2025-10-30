井上清華アナ、最近“青春感じたこと”「母校の先生と久々に会ったんですよ！」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月30日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。最近“青春感じたこと”を語った。



この日、小山内鈴奈アナから「井上さん、青春を最近感じたことありますか？」と聞かれ、井上アナは「つい先日、修学旅行で東京に来た母校の先生から連絡をもらって、久々に会ったんですよ！」と話す。



そして「当時も思い出しますし、（先生から）『やっぱり井上さんやね！』って言われて。わかんないけど、変わらないんだ！と思ったら青春感じました（笑）」と語り、小山内アナは「10年以上変わってないっていうことなんですかね。そのままだったんですね」と語った。