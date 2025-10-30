トランプ米大統領は30日、釜山（プサン）で開かれた米中首脳会談で、中国がレアアース輸出規制猶予と合成麻薬フェンタニルの米国流入遮断協力に同意し、米国は中国に課してきたフェンタニル関税を10ポイント引き下げることで合意したと明らかにした。

トランプ大統領は米中首脳会談を最後に 2日間の訪韓日程を終え午後1時ごろ金海（キムヘ）空港から帰国の途に就いた。

トランプ大統領は専用機内で記者懇談会を開き、「レアアースはすべて解決された。その障害はもうなくなった」と話した。続けて、中国がレアアース輸出規制を1年間猶予することにし、その後猶予を毎年延長すると予想すると説明した。

拡大首脳会談に参加した米通商代表部（USTR）のグリア代表は「われわれはレアアースに対する中国の輸出規制に集中し、中国はレアアース供給を継続することにした」と説明した。

トランプ大統領はまた、中国が米国に流入するフェンタニル前駆物質などを遮断するために協力することにし、これに対し米国は中国に課してきたいわゆる「フェンタニル関税」を従来の20％から10％に引き下げたと話した。また、中国が大豆など米国産農産物をすぐに購入することにしたと伝えた。

これとともにトランプ大統領は来年4月に中国を訪問する予定で、その後には習主席がフロリダ州パームビーチかワシントンDCを訪れる計画だと明らかにした。

トランプ大統領はこの日、6年4カ月ぶりとなる習主席との会談に対し「素敵な会談だった」と満足感を示した後、「われわれはほとんど全てのことでとても受け入れ可能な形態で合意した。多くの決定がなされ、残ったものは多くない」と話した。

彼は繰り返し意志を明らかにしてきた北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との会談が今回の訪韓を契機としては実現しなかったことに対しては、「とても忙しくて金委員長と対話できなかった。金委員長に会いにまた来る」と言及した。