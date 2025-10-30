中村獅童、妻＆歌舞伎俳優の息子たちとプロレス観戦へ 家族ショットに反響「わ〜最高です」「素敵な旅」「いい写真ばかり」
歌舞伎俳優の中村獅童（53）が29日、自身のインスタグラムを更新。「夏休みはメキシコへプロレス観戦」とつづり、妻の沙織さん、歌舞伎俳優の息子たちとの記念ショットなど家族時間の思い出をシェアした。
【写真】「わ〜最高です」「いい写真ばかり」中村獅童が公開した妻＆息子たちとの家族ショット ※11枚目
投稿では、沙織さん、陽喜（はるき・7）、夏幹（なつき・5）との家族ショットや、子どもたちがリングでレスラーポーズを決めたショット、レスラーマスクをかぶったショットなど、複数枚の写真をアップ。
コメント欄には「わ〜最高です」「可愛い」「あっという間に大きくなって」「かっこいいね」「素敵な旅」「沙織さんもガッツポーズ！いい家族ショットですネ」「獅童さんの覆面姿もカッコいいですよ」「いい写真ばかり」などの声が寄せられている。
獅童は2015年1月31日、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜、20年6月に夏幹が誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。
【写真】「わ〜最高です」「いい写真ばかり」中村獅童が公開した妻＆息子たちとの家族ショット ※11枚目
投稿では、沙織さん、陽喜（はるき・7）、夏幹（なつき・5）との家族ショットや、子どもたちがリングでレスラーポーズを決めたショット、レスラーマスクをかぶったショットなど、複数枚の写真をアップ。
獅童は2015年1月31日、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜、20年6月に夏幹が誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。