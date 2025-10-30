東京ディズニーシーの人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定のスペシャルバージョンになって登場！

複数の落下パターンで恐怖がパワーアップ。

ゲストを絶叫の渦に巻き込みます☆

東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」

開催期間：2026年1月13日（火）から3月31日（火）

ゲストを恐怖と絶叫の渦に巻き込む人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」が、スペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」となって登場！

超常現象により垂直落下するエレベーターの中で、ゲストを恐怖と絶叫の渦に巻き込む人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」

複数の落下パターンを楽しめる期間限定のスペシャルバージョンに変わる、この時期だけの特別バージョン。

この期間は「タワー・オブ・テラー：Level 13」、「タワー・オブ・テラー：Level 13“シャドウ・オブ・シリキ”」のいずれかをランダムで体験することができます。

呪いの偶像“シリキ・ウトゥンドゥ”が仕掛けるパワーアップした恐怖に挑戦してくださいね！

タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”は2026年1月13日（火）よりスタートです。

