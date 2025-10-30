Èò¤±¤ë¤ó¤«¡¼¤¤¡ª ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¹â¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é·è»à¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥À¥¤¥Ö¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë´ÑµÒÁûÁ³¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¡×
¡¡48ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·è°Õ¤Î6¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥À¥¤¥Ö¡½¡½¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡È²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡É¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿°ì·â¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»ÄÇ°¤Ê·ëËö¤Ë¡£¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é·è»à¥À¥¤¥Ö¢ª¡È¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡É
¡¡WWE¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Âè3¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NXT¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ü¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¤Î·è»à¤Î¡È¥é¥À¡¼¡¦¥À¥¤¥Ö¡É¤ò¼ý¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡¦¥ë¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥é¥À¡¼¤Ê¤É¶§´ï»ÈÍÑOK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡õ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¡Ë¤È¥À¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡õ¥ª¥·¥ê¥¹¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£TNA²¦ºÂ¤ÈNXT²¦ºÂ¤Î¡ÈÁí¼è¤ê¡É¤ò·ü¤±¤¿Î¾ÃÄÂÎ¤Î°Ò¿®¤òÅÒ¤±¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¤Î¶õÃæ»¦Ë¡¤È¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤ò¸ò¤¨¤¿ÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥¸¥§¥Õ¤Ï¸ø¾Î6.1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥é¥À¡¼ºÇ¾åÃÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼µ»¡Ö¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¡×¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹â¤µ¤«¤é¤Î¥À¥¤¥Ö¡£48ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·è»à¤ÎÂçµ»¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ²óÈò¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¸¥§¥Õ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¤ËÊø²õ¤·¤¿¡£Å¸³«Åª¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°Èò¤±¤ë¤ó¤«¡¼¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¡È¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¡É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÈ½ÃÇ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÊÄ©Àï¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¡¹¤·¤¤·ëËö¤Ë¼Â¶·¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Ãæ·Ñ¤ËÈ´¤«¤ì¤¿´ÑµÒ¤Î¡ÖÇ¯¼ýÄã¤¹¤®¡×¤ÎWeb¹¹ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÀä¶ç¤¹¤ëÉ½¾ð¡É¤¬¡¢»´¾õ¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤òÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö·¯¤¬Âç¹¥¤¤À¡¢¤Ç¤â48ºÐ¤Ê¤ó¤À¤¾·»µ®¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ñÀ×¤À¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¤â¥¸¥§¥Õ¤ËÌµÍý¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Õ¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥Ä¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¡¼¡×¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¥¸¥§¥Õ¤òÊÌ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡È¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤òÀ©¤·¤Æ¡¢NXT¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î48ºÐ¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¤ÎÉÔ»à¿È¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢X¾å¤Ç110Ëü¥Ó¥å¡¼Ä¶¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Î»ëÄ°¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
