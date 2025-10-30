今、2年前の“エッグショック”に迫る勢いで卵の価格が高騰しています。今後の価格の見通しについて、専門家に見解を聞きました。



30日、静岡市内のスーパーを訪れると…。



（記者）

「こちらのスーパーでは、卵1パックが260円で販売されているんですが、中には300円台の卵もあります」



食卓に欠かせない食材の「卵」が、今、2年前に価格が高騰した“エッグショック”の再来といわれるほど値上げしています。





（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「やはり供給が安定しないんで特売ができなくなりましたね」たっぷりの卵を使い作っていたのは、ふわふわのオムライス。デミグラスとケチャップのミックスオムライスが人気だといいます。（客）「卵がめちゃふわふわですごくおいしいです」（オムライス店オーナー）Q.この量は1日でどれくらい使う？「1日半くらいでもうすぐ終わっちゃうと思いますね」1週間で、80キロの卵を使うというこのオムライス専門店。店では、卵を1キロ385円で購入しているといいますが。（オムライス店オーナー）「うちのお店、オープンしてまもなく11年経つんですけど、ことし1番厳しいですね。最近、お客様は値上げ疲れのような状況ですので、これ以上（値段を）上げてしまうと本当にお客さん離れが始まってしまうという状況苦しいですけど、上げられない」止まらない物価上昇に加え、卵の価格高騰が追い打ちをかけています。（オムライス店オーナー）「エッグショックの時もそのときはまだ他の物が上がってきていない状況だったんですけど、い今、他の物も高くなってきていますし」「エッグショック」の再来が懸念される、卵価格の高騰。2024年1月には、1キロあたり180円だった卵の卸売り価格は、30日、330円に。史上最高値の350円を記録した、2年前の「エッグショック」に迫っています。都内の洋菓子店を訪ねると。（記者）「こちら、クリスマスケーキですね予約がきょうから始まっています」並んでいたのは、目にも鮮やかなケーキの数々。クリスマスを控えるこれからの時期は“繁忙期”だといいますが、卵の価格高騰により、洋菓子店にも大きな影響が。（洋菓子店代表）「これからの時期（卵は）いっぱい使う。どうしてもケーキの価格を1～2割近く上げざるを得ない」店では、クリスマスケーキを2割ほど値上げすることを決めたといいます。（洋菓子店代表）「ケーキ全般、土台となる生地の部分はほとんどたまごを使っていまして。あとはこういったムース系の中にも。たとえばティラミスでしたらマスカルポーネと生クリームをつなぐ意味でも卵黄が入っていたりとか」Q.ここにあるものは全部？「入っています。焼き菓子も全部入っていますし、生菓子も全部入っていますね。なくてはならない、卵がなかったら洋菓子店ができない、それぐらい卵っていうのは重要なアイテムの1つ。作り手も値上げがしょうがない状況になっている」そして30日、静岡市内のスーパーでは1パック260円の卵が…。この店舗では、2025年は年間を通して卵の値段が高くなっていて、2024年と同じ時期と比べると25円ほど高い価格で販売されているといいます。（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「やはり例年より高くなっている。猛暑、エサ代が上がっているあと鳥インフルエンザが原因」卵の供給が安定しないため、2025年の夏ごろから特売も中止に…。年末に向けて需要が高まるところですが、値上げも検討しています。（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「やはり年末はどうしても高くなる。クリスマスとかおでんの材料にも使うので。予測できないけど、あと1割ぐらい上がるかもしれない」とはいっても、卵は食卓の必需品。スーパーを訪れた客の多くが卵を買い物かごに入れていました。（買い物客）「高くはなってるけど、農家さんにとっては大変だろうなと思って。2人ぐらしだから、（高くても）まあいいかってところ。家族が大勢いると大変だろうけど」（買い物客）（価格に）慣れてきた感じ。最初は上がってきたなと思ったけど。ないのも困るから、仕方がないといえば仕方がない」週1回は卵を買いに来るというこの買い物客が願うのは…。（買い物客）「安くなってほしい。できれば210円とか190円ぐらいになってほしい」卵の価格高騰に直結するのが“鳥インフルエンザ”です。「エッグショック」の時は、鳥インフルエンザで約1771万羽が殺処分となっていましたが…。22日、北海道白老町の養鶏場で、今シーズン初となる鳥インフルエンザの感染が確認されました。そして、北海道は29日、飼育されていた45万2000羽のニワトリの殺処分が完了したということです。なぜ、今、価格が高騰しているのか？専門家は、2024年、価格が暴落し生産者が鶏の数を減らしたことが影響していると指摘します。（卵の流通に詳しい 元東京農業大学教授 信岡 誠治 氏）「昨年が実は非常に安かった。価格が暴落した状態ですから、卵を作れば作るほど赤字が増えて借金が増えるわけですから（にわとりを）減らした方が経営的にはもう助かる」その状況で鳥インフルエンザが流行したため、想定よりも2025年、卵を生むニワトリの数が減ってしまったといいます。（卵の流通に詳しい 元東京農業大学教授 信岡 誠治 氏）「鶏の数が減ってたと、その影響がもろにことし出てるわけです」今後の価格については。（卵の流通に詳しい 元東京農業大学教授 信岡 誠治 氏）「（年末までは）もう少し上がって335円とか340円ぐらいまでは上がる可能性があります。鳥インフルエンザが出なければ、（年明けには）200円台に下がると思います」