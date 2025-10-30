ÀÐÀîÍ´´õ¤ÈÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç·ãÆÍ¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡ßÂçºåB¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤¬30Æü¤Ë¡¢ºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ12·î¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤ÎÆüËÜ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂåÉ½¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥ê¥Ó¥¢¤Î6¤«¹ñÁ´8¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ²¦¼Ô¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÈÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤ËÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¢£½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö
³«ºÅ¹ñÂåÉ½¡§¥ô¥©¥ì¥¤¡¦¥ì¥Ê¥¿¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡§¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½àÍ¥¾¡¡§Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡§¥·¥ë¡¦¥·¥³¥Þ¡¦¥â¥Ë¡¼¥Ë¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½àÍ¥¾¡¡§¥¢¥ë¥í¥ó¡¦CMC¡¦¥ô¥¡¥ë¥¿¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¥Á¥§ (¥Ý¡¼¥é¥ó¥É)
ÆîÊÆ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡§¥µ¥À¡¦¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
ÆîÊÆ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¡§¥×¥é¥¤¥¢¡¦¥¯¥ë¡¼¤Ù¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥¢¥Õ¥ê¥«¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡§¥¹¥¦¥§¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ê¥ê¥Ó¥¢¡Ë
¢£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó Í½Äê¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡¡Pool B
12·î16Æü22:00¡Á¡¡ÂÐ¡¡¥µ¥À¡¦¥¯¥ë¥¼¥¤¥í
12·î18Æü1:30¡Á¡¡ÂÐ¡¡¥·¥ë¡¦¥·¥³¥Þ¡¦¥â¥Ë¡¼¥Ë¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã(¥¤¥¿¥ê¥¢)
12·î19Æü1:30¡Á¡¡ÂÐ¡¡¥¹¥¦¥§¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö(¥ê¥Ó¥¢)
½à·è¾¡
12·î21Æü3:00¡Á Pool A 1 °Ì vs. Pool B 2 °Ì
12·î21Æü6:30¡Á Pool B 1 °Ì vs. Pool A 2 °Ì
·è¾¡¡¿3 °Ì·èÄêÀï
12·î22Æü3:00¡Á¡¡3°Ì·èÄêÀï
12·î22Æü6:30¡Á¡¡·è¾¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
Ë¡Í×,
Åìµþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Áòµ·,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²£ÉÍ,
Ä¹Ìî,
¹©¾ì