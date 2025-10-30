スパイ。特殊工作員。フィクションの世界ではおなじみの存在だが、実態は不明である。アメリカのワシントンD.C.には有名な国際スパイ博物館があるが、われわれ日本人が行くにはハードルが高い。だが、実はもっと近所にそれっぽいものを学べる場所がある。それは台湾だ。国際空港がある桃園市に設けられた異域故事館（ロスト・アーミー・ストーリー・ハウス）である。すこし前の話になるが、今年8月にこちらにお邪魔させてもらった。

【画像】ライターに偽装した小型カメラ、歯磨き粉チューブ型の“暗殺薬”も…館内に展示されていた“本物のスパイ道具”を見る

入館には事前予約が必要だが、規模はそこそこ大きい。館内で展示されているのは、1949年の国共内戦の終結後もミャンマー付近に残存した中華民国系の軍隊の歴史だ。この軍隊は通称、緬(めん)北(ほく)孤(こ)軍(ぐん)。彼らの一部はその後も1970年代まで中国（中華人民共和国）への攻撃を続けており、訓練させた特殊部隊を潜入させていた。



館内のムービー。かなりしっかりした出来。筆者撮影（以下同）。

なので、館内にはライターを模した小型カメラ、加熱すると文字が浮き出る手紙、歯磨き粉チューブに偽装した暗殺薬、消音拳銃といった、冷戦期の映画でしか見たことがないようなスパイ小道具の実物が展示されている。

75歳の元スパイが案内役

館長の王(ワン)根(ゲン)深(シェン)（75）に時間があるときはご本人に案内していただける。彼自身がもともと、光武部隊という緬北孤軍の部隊の出身者で、元情報部員だ。展示品の一部は過去の彼の愛用品である。

なお、館内にはスパイ道具以外に彼らの武器や軍服、命令書、さらに彼らが活動したミャンマー北部のアヘン吸引具なども展示されている。緬北孤軍は兵器はなんでも使っていたため、1950年代の雲南反共救国軍が用いていた日本陸軍の三八式歩兵銃や、1970年代に用いられた人民解放軍の56式自動歩槍（ソ連のAK-47のコピー品）なども紹介されていた。それぞれ、鹵獲兵器を運用していたのだ。

「あれから50年経つが、私はいまだにモールスを打てる」

館内で会った王根深は、長身のダンディな人物だった。もともとミャンマーのミッチーナ生まれの華人で、彼の出生時には大陸の中華民国はすでに滅んでいたのだが、教育は中華民国式。家庭はヒスイ鉱山で成功して裕福だったみたいだが、民国への愛国心が強く、数え年15歳でこっそり家出した。そして、この年にできたばかりの光武部隊に入軍した。

緬北孤軍はこの時期すでに、ミャンマー政府の反発や国際社会の圧力を受けて、表向きは中華民国の正規軍ではなくなっている。2度の台湾への撤兵勧告で人数も減り、形式上は民間の義勇軍の扱いになっていた。だが、当時はまだ中国大陸への反撃を諦めていなかった民国政府が、中国国内に対する特殊工作や情報工作を目的として1965年に設立したのが光武部隊だ。王根深は入隊後に情報工作に従事した。その後に台湾に移ってからも、しばらく中華民国のインテリジェンス部門にいたようだ。

「光武部隊にいた時代は、なんども中国大陸に潜入した。山奥に隠れてモールス信号を打つ。あれから50年経つが、私はいまだにモールスを打てる」

王根深はそう言う。彼らが潜入していたのは、文化大革命まっさいちゅうの中国雲南省だ。雲南省とミャンマー北部の国境地帯は険しい山岳地帯で、密出入国が容易である。

「なんで彼らと殺し合っているんだろう」

「ライター型カメラは、標的の顔を撮影するのに使う。中共の幹部にタバコを貸すフリをして撮る。これで顔の特徴を正確に捉えられるから、後日に別のヒットマンが暗殺しやすくなる」

「サングラスは重要だ。外してレンズを拭くふりをして、レンズを鏡がわりに尾行の有無を確認できる」

「歯磨き粉チューブ型の暗殺薬を使うと、相手が呼吸不能になって死ぬ」

ただ、博物館の3番目の部屋のコンセプトは「迷う」である。この部屋には、現地で当たり前のように流通していたアヘンの煙管やパックが展示されているのだが、別の含意もある。光武部隊の兵士や工作員たちの迷いである。

「殺すべき敵だとされる相手は、言葉（雲南方言）も完全に自分たちと同じ。外見も同じだ。なんで彼らと殺し合っているんだろう。みんなそのことで迷っていた」

なので、この博物館はあくまでも平和のために設立している。王根深はそう話す。

往年の激しい戦いと作戦で、光武部隊の訓練同期の仲間68人のうち、生き残ったのは2割だったという。光武部隊の活動は1975年まで続いたが、やがて台湾の国連脱退や米中接近で継続が難しくなり、生き残った隊員は台湾に移り住むことになった。

なぜスパイになったのか？

博物館がある場所は桃園市の忠(ヂョン)貞(ヂェン)新村(シンツン)と呼ばれる地域だ。緬北孤軍の帰還者たちが暮らし、台湾で「眷(ジュエン)村(ツン)」と呼ばれている元軍人の多い地区である（と言っても、緬北孤軍の兵士たちは雲南やミャンマーの出身者が多いので、「帰還」と呼ぶのも変なのだが）。

緬北孤軍は正規軍ではなく極秘作戦も多かったことから、台湾への「帰還」後も十分な保障が得られず、近年までは忘れられた部隊として扱われてきた。ゆえに帰還者たちの暮らしも厳しく、忠貞新村は近年まで貧しい地域だった。

だが、現在はグルメと旅行の街に生まれ変わっている。なかでもおすすめは本場の雲南料理店だ。王根深はこの村でも成功者であり、雲南系レストランを何軒か経営している。店内に連れて行ってもらうと、若者で満席。壁には王根深や奥さんの現代アート風の絵が描かれ、店内にも光武部隊時代の武器が展示されていた。中華民国にとって過去のミャンマーの作戦は完全に歴史の遺物であり、参加者が情報工作の過去を明かしても問題ない。なので、スパイがコンセプトのレストランを経営しても大丈夫というわけだ。

民国政府から緬北孤軍のOBたちに対する待遇も、ここ10年ほどで劇的に改善したという。台湾アイデンティティが強い民進党政権もこの問題には理解を示しており、蔡英文前総統もこちらの異域故事館を訪問している。

王根深の店でスパイ仲間たちと合流

夜、王根深の店で雲南料理をごちそうになりながら往年の話を聞いた。他に光武部隊を経験した老人たちもやってくる。円卓に座る5人のうち、私と友人を除く老人3人の全員が殺人の経験があるというすごい食卓だったが、老人たちはみんな温厚だった。

元隊員で、一般兵士にも特殊工作員にも従事した経験がある陳(チェン)克(クー)江(ジャン)は話す。

「中国側の国境警備部隊と戦闘になり、自分があちらを3人殺して、こちらの上官と戦友が死んだ。秘密工作のときは、腰に銃を差して、圧縮ビスケットの携帯食料と手榴弾を持って雲南省側に潜入するんだ。橋の爆破とか、なんでもやった。街で協力者にカネを渡して情報を取らせて、台湾・アメリカ・日本に流す」

彼らの仲間の功績が、林(りん)彪(ぴょう)の死亡情報の入手だ。林彪は当時の中国のナンバー2で、毛沢東の後継者と目されたこともあったが、1971年にクーデターに失敗して逃亡。搭乗機の墜落で同年9月13日に死亡している。ただ、文化大革命体制の中国からはながらく情報が出ず、その生死は不明だった。林彪の死亡について、確定的な情報が最初に流出したルートは、この光武部隊の雲南省諜報網だったとされている。

もちろん、こうした諜報網の存在は中国側も認識していた。陳克江はこう話す。

「わしは台湾に移り住んでから、会社をやってな。1980年代末に仕事で中国大陸に行ったら、官憲に捕まった。『光武部隊に参加していただろう？』と。向こうは知っていたんだ。その後、『両岸（＝中台統一）のために協力しろ』と言われ、祖国の発展を見ろとミサイル基地を見せられた。『またいつでも来い』と言われたので、『謝謝』と言って帰ってきたがね」

「いまでも悪夢を見る。みんながそうだろう」

やがて、場が進むほどに光武部隊の老人たちの話は厳しくなった。

陳：「台湾で普通の社会に入ってからも、最初は慣れんかったなあ……。戦友が腹を撃たれて、目の前で母親の名前を呼びながら苦しんでいるのに、上の命令で見捨てて撤退したりした。いまでも思い出す」

王：「いまでも悪夢を見る。みんながそうだろう」

陳：「わしは隠れ家でモールス信号を必死で打っている夢をよく見る」

王：「私もだ。あとはマシンガンを撃っている夢だ。撃っても撃っても敵が死なない。襲いかかってくる。おそらくこの夢を一生見るだろうな。戦争はよくない」

スパイと戦争。これまで日本には縁遠かった話だが、そう言ってはいられない時代が近づいている感覚もある。本当の戦争の怖さと平和の大切さを知る。台湾にはそんな場所もある。

（安田 峰俊）