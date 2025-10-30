多次元制御機構よだかが、12月3日にリリースする2nd EP『ODYSSEY』の、初回生産限定盤に付属するライブCDの収録曲目が公開された。

（関連：THE ALFEE、伝説の数々を作り出す3人の絶対的な信頼 人々の心に深く刻まれた記録と記憶）

ライブCDには、1stワンマンツアー『多次元制御機構よだか presents「stand (not) alone」』のSHIBUYA CLUB QUATTRO公演より、厳選した7曲のライブ音源を収録。同公演は林直大本人がステージ上にてメジャーデビューを発表した節目のタイミングでもあり、その瞬間は多次元制御機構よだかのYouTubeで視聴できる。

あわせて、CD購入者対象の特典デザインと、東京、大阪でのリリースイベント『多次元制御機構よだか2nd EP「ODYSSEY」発売記念イベント』の開催を発表。東京は発売日前日の12月2日19時からタワーレコード渋谷店5階イベントスペースにて、大阪は12月7日15時からタワーレコード梅田NU茶屋町店にて、林の弾き語りによるミニライブとジャケットサイン会が行われる。各種特典、リリースイベントの整理番号付き優先観覧券はそれぞれ対象法人にて先着順／数量限定で配布される予定だ。

なお今作は、ライブのレギュラー布陣である林直大、田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN／THE KEBABS／Q-MHz）、鈴木浩之（THE KEBABS）の編成でレコーディングに参加。「オデッセイ」「稲の妻」「ハイウェイ・ラピスラズリ」「或星」の全4曲が収められ、初回生産限定盤と通常盤の2形態でリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）