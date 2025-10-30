大谷翔平出場試合で観戦に訪れていたセレブたちが話題…「まさに、リアルマネーボール」「大谷さんの集客力がエグすぎる」
ブラッド・ピットは昨年のワールドシリーズでも観戦に訪れていた(C)Getty Images
ドジャースは現地10月29日に本拠地で行われたワールドシリーズ第5戦でブルージェイズに1−6と敗れた。対戦成績を2勝3敗とし、崖っぷちに追い込まれた。
【画像】どこまでも応援するわよ！ドジャース夫人会の集合写真に真美子さんは爽やかポニーテール、白T姿が映える
「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は4打数無安打。ほか打線も相手先発でルーキーのトレイ・イェサベージを攻略できず、7回12三振1得点と試合を優位に進めなかった。
再び戦いの場は相手本拠地トロントに場所を移すことになったが、ドジャースタジアムで行われた3連戦には多くのセレブも観戦に訪れた。
現地28日に行われた第4戦にはハリウッドスターであるブラッド・ピットも来場。こちらも米有名ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーと隣同士で仲良く観戦している様子が報じられた。
同試合には英国のヘンリー王子とメーガン妃の夫妻も観戦に訪れるなど、多くのセレブが目撃された。
またブラッド・ピットといえばMLB、アスレチックスの挑戦を描いた「マネーボール」のビリー・ジーンGMを演じたことで知られるとあって、ファンの間からは「まさに、リアルマネーボール」「この2人が一緒にいるなんて予想外」「VIPたちが球場にかけつけるのは納得」「観客の顔ぶれが豪華すぎる」「大谷さんの集客力がエグすぎる」など反響が広がっている。
第4戦といえば、大谷がワールドシリーズで自身初の二刀流に臨んだ試合。世界的セレブたちもユニコーンの活躍には興味津々だったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。