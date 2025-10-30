青木さやか （C）ORICON NewS inc.

　タレントの青木さやか（52）が30日までに自身のインスタグラムを更新。手料理を公開し、その出来栄えに自らも驚いた様子をつづった。

　投稿では、木目のテーブルに置かれた器の上に、明太子とタマネギ、しめじ、ニンニクを使ったパスタを美しく盛り付けた1枚を披露。「すごく美味しくできて驚きました」とコメントし、「#めんたいことタマネギとしめじとニンニクのパスタ」とハッシュタグを添えた。

　ファンからは「さやかさんお料理上手間違いないです」「お皿も素敵ですね」「明太子の他に色々入ってて美味しそう」「これは絶対美味しいヤツ」「さやかさん、絶対美味しいですね〜私、パスタ大好きです」「また、作らなきゃね！」など、見た目の美しさと家庭的な温かさを称えるコメントが相次いだ。