青木さやか、手作りパスタに「すごく美味しくできて驚きました」 センス光る一皿にファン称賛「お皿も素敵」「絶対美味しいヤツ」
タレントの青木さやか（52）が30日までに自身のインスタグラムを更新。手料理を公開し、その出来栄えに自らも驚いた様子をつづった。
【写真】「お料理上手間違いない」青木さやかが披露した“自画自賛”の手作りパスタ
投稿では、木目のテーブルに置かれた器の上に、明太子とタマネギ、しめじ、ニンニクを使ったパスタを美しく盛り付けた1枚を披露。「すごく美味しくできて驚きました」とコメントし、「#めんたいことタマネギとしめじとニンニクのパスタ」とハッシュタグを添えた。
ファンからは「さやかさんお料理上手間違いないです」「お皿も素敵ですね」「明太子の他に色々入ってて美味しそう」「これは絶対美味しいヤツ」「さやかさん、絶対美味しいですね〜私、パスタ大好きです」「また、作らなきゃね！」など、見た目の美しさと家庭的な温かさを称えるコメントが相次いだ。
