¡Ö°Ö¤á¤Î°ìÅù¾Þ¤À¡×¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¡ÈMVP¡É¤ËÁª¤ó¤ÀÁª¼êÈ½ÃÇ¤Ë°ÛÏÀÊ®½Ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍîÁª¤ËÃ²¤­¤ÎÀ¼¡Ö¾éÃÌ¤À¤è¤Ê¡©¡×

Áª¼ê²ñ¤Î¡ÈMVP¡É¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ÖÅêÉ¼·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î29Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¡ÊMLBPA¡Ë¤Ï¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç·è¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÍÞ¤¨¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÄÏÀ¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÁª³°¤À¡£
¡¡6·î¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¤²¤Æ¤â¡¢14»î¹çÀèÈ¯¤Ç47²ó¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢WHIP1.04¡¢62Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö55ËÜÎÝÂÇ¡õ62Ã¥»°¿¶¡×¤Î¶â»úÅã¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÂçÃ«¡£ÌµÏÀ¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤È132ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤âÉ¾²Á¤Ë¤ÏÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇÎ¨¡¢°ÂÂÇ¿ô¡¢OPS¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÇÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÁª¼ê²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î¼õ¾Þ¤ò¸øÉ½¤·¤¿MLBPA¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌ¤À¤è¤Ê¡©¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Í¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ËÜ¿ô¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤Ï5¡Á6¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃ¯¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡ÖÁª¼ê²ñ¤Î°Ö¤á¤Î°ìÅù¾Þ¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤ÊÈ¿ÏÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬²¿¤é¤«¤Î¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òÆ¨¤»¤ÐµÄÏÀ¤¬¹¤Þ¤ëºòº£¤ÎMLB¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¡¢ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¨¤ß¤òÊª¸ì¤ë»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]