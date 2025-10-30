やるべきことがあるのに、別の作業に手を出してしまうのはなぜか。千葉大学大学院人文科学研究院教授の一川誠さんは「人間は『すぐ終わりそう』と感じたことに、つい手を伸ばしてしまう習性がある。現実逃避のクセを断ち切るには自分の行動パターンを意識しよう」という――。（第2回）

※本稿は、一川誠『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。

■優先順位の低いタスクは潔く捨てる

自分にとって大切な時間を選び、詰め込みすぎを解消するには、自分がやることの優先順位をつけることが必要です。このときの考え方のポイントは、「トップから考えるのではなく、下位のほうから決めていく」ということです。

もっとも優先度の高い「必ずやりたいこと」「自分にとって重要なこと」を最初に考えようとするのは、ハードルが高く、手間や時間がかかります。それよりも、やりたいことが10個あるとすれば、下位の9、10位あたりのことから削っていくほうが取りかかりやすいです。

ピックアップする分野や順番はバラバラでも構いません。仕事・家庭・個人の趣味等、思いつくままに書いてみます。たとえば10個書き出してみると、自分が今どんなことに関心をもち、何を課題と考えているのかが少し見えてくると思います。

それに対して、今の時点の優先順位をつけていきます。具体的に何番目か判断がつかないものは保留で大丈夫です。

すると、「これは自分がやらなくてもいいかな」「自分がしなければ他の人がするだろうな」と感じるものが見えてきます。そうしたもののうち、特に優先順位の低いものがあることでしょう。まずはそれを削ってください。

■なぜ人はやらなくていいことに手を出すのか

たとえば図表1の例2では、「飲み会の幹事」と「大掃除」が必要ではないと判断しました。これでやることが2つ減り、8個になりました。

削った分の時間は新たな余裕時間になるでしょう。その時間を、より優先順位の高いことをする時間に割り当ててもいいですし、「自分が何をしたいのかじっくりと考える時間」にあててもいいと思います。

出所＝『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』

大切なのは「やらないより、やったほうがまし」という程度のことは、自分の時間を使ってまでやらなくていいことであると意識することです。

このあとお話ししますが、私たちは、つい「自分がやらなくてもいいこと」をやってしまいます。ですから、他の人でも十分に対応できることや、なんとなくでやっていることは自分でやる必要はないと意識し、この判断を自分自身に定着させていってください。

そもそも私たちはなぜ、「やらなくてもいいこと」や「やらないより、やったほうがまし」程度のことまで、つい手を出してしまうのでしょうか。その理由には、大きく2つの要素があります。

■「すぐできそう」が現代人を忙しくさせている

ひとつは、それなりに達成できてしまうからです。たとえ少し面倒に感じても、目の前にある作業が「すぐに終わりそうだな」「ゴールが見えているな」と思ったとき、人は自然と手を伸ばしてしまいます。

いざ取り組み始めるとそれなりに作業に熱中できるし、やっていることに意味があるとも感じます。やっている途中は「楽しい」と思えることさえあるでしょう。ところが振り返ってみると、「楽しかったけれど、大した意味はなかったかも」「別にやらなくても困らなかったな」という感想に変わることも少なくありません。

もうひとつは、人は、目の前にあるものに対して、それをやることに対して得られる成果がどれくらいなのかを考えずに手をつけてしまう習性があるからです。これは人だけでなく、ほとんどの生物に見られる特徴でもあります。

ゴールに近いものであればなおさらモチベーションが上がります。けれども、その衝動に流され続けてしまえば、私たちの時間は「とりあえずの達成感」で満たされるものの、本当に意味のあることには届きません。

■「これは本当に必要か」を問う習慣をつける

たとえどんなに小さなことでも、何かをするには時間が必要になります。そこに時間を使うことは、もっと大切な別のことを見落とすことにつながっているかもしれません。

時間は有限であると考えたとき、本当はやりたいことがあるのに、それを後回しにして、「やらないより、やったほうがまし」なことを優先してしまっていないか。他の大事な時間を犠牲にしてまで、「今やれるから」という理由で手を出してしまうのは、本当にいい時間の使い方なのか。

そうした場面に出会ったとき、自分に対して「これは本当に必要なことだろうか」と問い直す習慣をもつことが求められます。

では具体的に、どんなことが「やらないより、やったほうがまし」なのでしょうか。

たとえば、他に大事なやるべきことがあったとき、つい部屋の掃除をしたり、机の中を整理したりしてしまうことはないでしょうか。片付けていた本の中から昔の手紙が出てきて読みふけったり、必要ないのにファイルにラベリングをし始めたり。そして「しまった、こんなことをしている場合じゃないのに」と後悔してしまう。これが典型例です。

■現実逃避を続けると言い訳する人間になる

また、重たい仕事に取り組むタイミングで、なぜか気がつけばAmazonの商品ランキングを眺めていたり、ネットで調べ物をしていたのに、最近話題の芸能ニュースを深掘りしていたりといった経験も少なからずあるでしょう。これも例にあてはまります。

このように、本当に今やるべきことがあるのに、それらを後回しにして別のことに手を出すことを「逃避行動」といいます。もちろん掃除や整頓作業などの行為は、全体で見れば意味があることですし、結果的に仕事の効率が上がる可能性もあるでしょう。

ですが、「今やらなければいけないこと」ではない。「やらないより、やったほうがまし」なことに過ぎません。この続きを想像してみましょう。他のことに逃避して、本来やるべきことをやるための時間が足りなくなり、結果的に締切に間に合わなくなったり、思っていたことができなくなったり。このとき、頭の中にはどんな思いが浮かんでくるでしょうか。

「こんなに片付けをしたから、他のことができなかったのは当然だ」「自分に与えられた時間が足りなかった。上司ももう少し配慮してほしいな」など、他の要因を言い訳にして自分を守る行動に出るのではないでしょうか。このような行動を、心理学では「セルフ・ハンディキャッピング」といいます。

■逃避行動を防ぐ方法はあるのか

自尊心を守るためにあらかじめ自分に不利な状況をつくって、失敗しても仕方ない理由を用意しておこうとする作用です。無意識に自分を守ろうとする心のはたらき（「自我防衛機制」と呼ばれています）が起こす行動が、自分にたちはだかり、やらなくてもいいことに向かわせているのです。

では、逃避行動を防ぐのに有効な方法はあるのでしょうか。

心がけていたいことは、自分の行動に自覚的であることです。大事なことが控えているのに、他のことにのめり込んでしまっている。そう感じたら、いったん手を止めて「今、自分は逃避行動をとっているのかも」と自分自身に問うてみてください。たとえば逃避行動には、次のようなことがあります。

家事や仕事への逃避

先ほどもふれましたが、部屋の掃除や昔の書類の整理、不要品の選別と廃棄など、一見、有意義に思われる行動も、実は大事なことからの逃避である可能性があります。「試験前に部屋の掃除を始める」「重要な判断が必要な仕事を避けて、自分が得意な仕事ばかりする」「単純作業にのめり込む」「動画やゲームに没頭する」なども逃避行動の例です。

■まずは「時間」と「量」を区切ることから始めよう

空想への逃避

楽しい未来を想像したり、過去の出来事ばかりを考えたりすることも逃避行動です。また、夢や想像の世界にひたりがちになることもあります。

一川誠『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』（SBクリエイティブ）

「終業後に通っている楽しい習い事のことで頭がいっぱいになる」「気になっている人との会話をあれこれと想像して夢中になる」「もし宝くじで○億円当たったら……など、将来のプランを現実味なく妄想し続ける」など、現実の困難やストレスから逃れようとします。こうした行動に歯止めをかけるには、時間や量をあらかじめ区切っておくことが効果的です。

たとえば「掃除は10分だけやる」と制限時間を設けたり、「この資料を確認するのは3件だけ」など、分量を決めたりすることで、逃避行動を長引かせないようにしましょう。

大事なのは、「始めたからには最後までやらなければ」という思い込みを手放し、自分で「ここまで」と線引きをすること。つまり、「終わり」を意識することです。

片付けや整理などは、本格的に物事に取りかかるためのウォーミングアップに変えることもできます。「ああ、逃避行動を始めちゃったな」と気がついたところで「10分やったら終わり」と自分に語りかけ、逃避行動との距離を上手にとりましょう。そうすることで、「本当に自分がやりたいこと」に戻りやすくなります。

一川 誠（いちかわ・まこと）

千葉大学大学院人文科学研究院教授 博士（文学）

1965年宮崎県生まれ。大阪市立大学文学研究科後期博士課程修了後、カナダYork大学研究員、山口大学工学部感性デザイン工学科講師・助教授、千葉大学文学部助教授・准教授を経て、2013年より現職。専門は実験心理学。2000年、「時間学」に興味を持ち山口大学時間学研究所の活動に関わる。実験的手法により人間が体験する時間や空間の特性、知覚、認知、感性における規則性の研究に従事。現在は特に、視覚や聴覚に対して与えられた時空間情報の知覚認知処理の特性の検討を行なっている。著書に『「時間の使い方」を科学する』（PHP新書）、『時計の時間、心の時間―退屈な時間はナゼ長くなるのか？』（教育評論社）、『大人の時間はなぜ短いのか』（集英社新書）など多数。

（千葉大学大学院人文科学研究院教授 博士（文学） 一川 誠）