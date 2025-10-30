【天丼てんや】冬限定メニュー『蟹とふぐの冬天丼』『冬の吟醸酒セット』など、11月13日(木)より販売開始

天丼チェーン「天丼てんや」は、冬の味覚を楽しめる期間限定メニューを2025年11月13日(木)から販売する。ずわい蟹やふぐなど冬の食材を使用した“ごちそう感”あふれる天丼をはじめ、純米吟醸酒と季節の天ぷらを楽しめる「冬の吟醸酒セット」など、多彩なラインアップを展開する。

〈冬限定メニューラインアップ〉

◆蟹とふぐの冬天丼

価格:税込1,180円

内容:海老、ずわい蟹、ふぐ(シロサバフグ)、春菊と紅芯大根のかき揚げ、れんこん、はじかみ(2本)添え

冬の味覚「ずわい蟹」と「ふぐ」を一度に味わえる一杯。蟹のふっくらとした身と甘み、ふぐの弾力ある食感が楽しめる。彩り豊かなかき揚げや定番の海老、れんこんを添えた見た目にも華やかな天丼。

蟹とふぐの冬天丼

◆冬ご馳走天丼

価格:税込1,680円

内容:天然大海老、活〆一本穴子、ふぐ、小柱のつまみ揚げ、はじかみ(2本)添え

冬ご馳走天丼

◆小柱とやわとろ葱のかき揚げそば(店内限定)

価格:税込920円

内容:小柱とやわとろ葱のかき揚げ、海苔天、藪そば、大根おろし、ゆず

旨みの詰まったイタヤ貝の小柱と、濃厚な甘みが特徴の栃木県産やわとろ葱を使用。香りの良い海苔天を添えた一品で、冷･温どちらのそば、うどんにも変更可能。さっぱりとした大根おろしとゆずの香りがアクセント。

小柱とやわとろ葱のかき揚げそば

◆冬の吟醸酒セット(店内限定)

価格:税込1,200円

内容:ずわい蟹、春菊と紅芯大根のかき揚げ、れんこん、塩辛、純米吟醸酒

華やかでバランスの良い香りの純米吟醸酒と冬のおすすめ食材「ずわい蟹」「春菊と紅芯大根のかき揚げ」「れんこん」に塩辛を組み合わせた、冬限定のちょい飲みセット。※純米吟醸酒は冷酒で提供。

冬の吟醸酒セット

〈販売概要〉

販売期間:2025年11月13日(木)〜2026年1月中旬予定

販売店舗:国内の天丼てんや(一部店舗を除く)

※販売内容･価格は店舗により異なる場合あり。仕入れ状況等により予告なく販売を休止･終了する場合あり。