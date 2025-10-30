親の終活は何から始めればいいか。東京科学大学医学部臨床教授の木村知医師は「親の認知機能が衰える前に話し合った方がいいことがある。一つが“デジタル遺品”の問題だ。写真やSNSなど金銭の絡まないものもあるが、中には放置しておくと、家族に損失が降りかかってくるケースがある」という――。

■高齢親の運転はやめさせるべきなのか

「来月は運転免許の更新。認知機能検査でひっかかって、もし運転できなくなったらひとり暮らしだし、買い物にも行けなくなって本当に困ってしまうわ」

先日、80代なかばの女性患者さんから、こんな言葉を聞いた。

高齢者が自動車事故をおこすたびにメディアが大きく取り上げるものだから、80代の方が免許の更新をすると聞いたら「まだ運転しているの？ 家族はどうして止めさせないのかしら」などと思う方もいるかもしれない。

写真＝iStock.com／kazuma seki

しかし高齢者、しかも80代といっても、いろいろだ。十把一絡げに「運転させるべきではない」と断罪するのは、あまりにも乱暴すぎる。この方も、通院している患者さんではあるが、とくに大きな病気もなく、ごく少量の降圧剤を処方しているだけで認知機能にはまったく問題ない方だから、検査は間違いなくパスするはずだ。しかも日常的に運転しているというのだから、サンデードライバーやペーパードライバー、免許取りたての若者よりは、よっぽど安全といえるだろう。

■自動車を手放した母（92）に起きたこと

じつは私の母は現在92歳だが、昨年体調を崩して入院し在宅酸素療法を開始することになるまでは、ほぼ毎日のように運転し日常の買い物をおこなっており、まさに自動車は生活必需品であった。

もちろん家族として不安がなかったわけではない。「そろそろ運転を止めてはどうか」と言ったことも1度や2度ではない。だがそのたびに「買い物に行けなくなってしまう」と言い返されてしまうと、こちらとしても同居していないこともあって強く言えなくなってしまうのであった。

当時は母の運転が大丈夫かどうか、ときどき助手席に同乗し一緒に外食などにも行った。すると制限速度はもちろん遵守、左右後方確認もしっかりおこなえていたし、一瞬ハッとする路地からの急な飛び出しにも反応よくブレーキを踏めていた。なんなら、すっかりペーパードライバーと化していた私の方が、運転技能的には劣っていたかもしれない。

それが体調を崩して以降、外出も困難になってしまったため、とうとう1年前に自動車を手放すことになった。とくに趣味を持たない母にとって「買い物」は、生活必需品や食料の調達だけでなく、気分転換や楽しみでもあったことから、その落胆はけっして小さいものではなかった。

だが幸いなことに、母はパソコンやインターネットが使えた。今でこそやらなくなったが、facebookのヘビーユーザーでもあった。そこで買い物はネット通販でおこなうようになったのである。

■遺族の不利益になるケースがある

「デジタル遺品」という言葉をご存じだろうか。最近、話題になることが少なくないので、耳にしたことのある方もいるだろう。これはインターネット上のデータやアカウントなど、デジタル環境でないと実態が把握できない故人の遺したモノである。そしてこれはネットバンクなどに残されたマネーといった「価値のあるもの」とは限らない。

スマホやパソコンに記録された文書や写真などのデータ、SNSのアカウントやアップロードされたポストや動画といったものも「デジタル遺品」だ。もちろんそれらに金銭的価値がなくとも遺族として引き継ぎたいものもあろうし、まったく興味なく所有者が亡くなりしだい消してしまってもよいと思えるものもあろう。

問題は、そうした「遺品」が消えずに残っていることが遺族にとって不利益をもたらす場合である。さらにその「遺品」は、まだ所有者が生存しているときから家族を困惑させる可能性があることも知っておきたい。

なかでも「ネット通販」。今や90歳を超えていても母のようにネットを使いこなせる人も珍しくはない。高齢の両親から運転免許を取り上げたあと、家族がすべて買い物の面倒をみたり完全に管理してあげていたりする場合は問題にならないだろうが、家族の把握していないところで、彼らがネット通販を利用している場合は要注意だ。

写真＝iStock.com／VioNettaStock

■問題は「生前」からすでに始まっている

ネット通販での買い物は、欲しいモノをポチッと選択して、「注文を確定する」をワンクリックするだけで完結するため非常に便利であることは言うまでもないが、その簡便さが、高齢者が利用する場合においては、かえって仇になる場合がある。

認知機能の低下がまったくない人であればそれほど心配なかろうが、徐々に短期記憶に問題が生じ始めている高齢者の場合、つい先ほどポチッと購入したことを忘れて再度購入してしまう可能性を、つねに家族は考えて対処しておく必要がある。

昨今、「デジタル遺品」についての話題の多くは、所有者の死後に家族が困る事態にフォーカスされているが、元気な高齢者でも、認知機能の低下にともなって自分で自身のアカウントにアクセスできない状況となっているかもしれない。

具体的には、高齢者（多くの読者のみなさんにとっては「親」だろう）のネット通販のアカウントやパスワードの全容を家族内で把握・共有しておき、もし「落とし穴」にはまってしまっている状況が確認できれば、手遅れにならないうちに解消しておくことだ。

■「遺品の現状把握と整理」の最適なタイミング

とくに問題なのは「サブスク定期便」だ。

通販サイトによっては注文ボタンが紛らわしく、注意深く見ないと、単回購入のつもりが誤ってサブスクを選択してしまいそうになるものもある。

じっさい私も間違ってクリックしてしまったことがあるが、視力や注意力が低下している高齢者を「罠」にでも嵌めようとしているのではないか、とすら疑いたくなる。

また「○日間無料体験」というものにも注意が必要だ。

このボタンを押すとすぐに無料体験が始まるのだが、その無料期間が終わると自動的に有料プランになってしまうものもある。「無料体験の後は有料版に移行します」といった文言はありながらも、必ずしも目立つように書かれていないものもあり、ユーザーに無料の体験版だけだとの誤解をもたらす可能性もある。

注文を取り消そうにも自分で解約できない事態になっている場合もある。家族に相談しようにも「怒られる」あるいは「認知症だと思われたくない」との気持ちから、屋内に大量の不用品の「在庫」を抱えているかもしれない。

そうなれば、本人が必要としないものが毎月毎月送られてきては、銀行口座からそれらの代金が引き落とされることが延々と続いてしまうことにもなりかねない。

つまり「遺品の現状把握と整理」は生前から、いや、認知機能が保たれているうちから始めておく必要があるのだ。

■そもそも注文した記憶がないケースも…

認知機能が衰えて問題になるのは「解約」だけではない。

先日、母のところに「餃子・明太子・もつ鍋セット」が届いた。だが、これが誰から届いたのかわからず気味が悪いと、母から連絡が入ってきたのだ。

自動車を手放して以降、まったく外出できなくなった母は、このところもの忘れも進んでネットも使えなくなってしまっているので、買い物はもっぱら電話でのお取り寄せか、私たちが購入して届けることになっている。

だが母はそのセットについて「注文した記憶もない」というのだ。私たち家族ももちろん送っていない。そこで宅配便の伝票をよく見てみると、「お客様番号」なるものが記載されていた。そこで配送元に確認すると、やはり母が電話で注文したものであったのだ。

この商品は、テレビCMでも有名な大手通販業者から毎月1回配送される「グルメ定期便」なるものであり、まさにサブスク商品であったのだが、母はそれも把握していなかった。初回は無料で2カ月目から料金が生じるとのことだが、6カ月以内に解約すると初回の無料はなくなり支払わねばならないシステム。今回はすでに2回目の配送であったことも判明した。

もちろん母の記憶が欠落していたことが今回の混乱の原因であることは間違いない。

先日などは、醤油をなんども注文していたことも発覚。パントリーには、92歳の老夫婦だけでは一生かかっても使い切れないと思われる「在庫」を確認してしまった。

写真＝iStock.com／Antoksena

醤油を頻繁に注文したからといって、もちろん通販業者は「大丈夫ですか？」などとは尋ねてくれない。つまりネットにかぎらず、電話で注文できてしまう記憶力の低下した高齢者の「買い物」については、家族が十分に把握しておく必要があるということだ。

ただし注意すべきは、ムダな買い物や重複した注文、サブスクと知らずに契約してしまったものを確認した場合の対応だ。決して叱ったり問い詰めたりしてはならない。本人がいつでも困ったときに家族に相談できる心理的安全性をいかに保つかこそが、さらなる事態の悪化を回避するためには重要だ。

■まずは“買い物問題”からはじめてみる

「買い物」とはまったく別次元の話だが、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）という言葉をご存じだろうか。

木村知『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』（角川新書）

昨春に上梓した『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』（角川新書）で詳しく述べたが、これは、自身に精神的・肉体的な変化が生じた場合に、どのような医療・ケアを望むか、または望まないかといった意思を、自身の希望を最優先に、なるべくその判断に迫られる前に近しい人たちと話し合って決めておくことだ。

ただ、これらは非常に重要なこととはいえ、家族内といえどもなかなか本人に言い出しにくいという人も少なくないようだ。そこで提案なのだが、昨今話題となっている「デジタル遺品」そして「サブスク」問題にかんする話題を、これら「将来のこと」について家族で話し合うキッカケにしてはいかがだろうか。

子や孫世代だと、自身のSNSやネット通販、有料動画サービス等のアカウントやパスワードを家族内で共有することに抵抗があるかもしれないが、親世代には、現在利用しているデジタルサービスのみならず「買い物」をはじめとした定期契約のすべてを子と孫らで共有しておいた方が安心だと説明すれば、理解してくれるはずだ。

高齢者には、自分のもの忘れが心配という人も少なくないから「アカウントが開けなくなる事態とならないためにも」「不要なものがどんどん送られてきて、自動引き落としされ続けないためにも」などと話せば、むしろ進んで情報共有を希望するのではなかろうか。

高齢者の「買い物」問題は、まさに日々の生活に直結するものだから、この話題は避けて通れない。そうした話を皮切りに、将来の「命」にかんする話題へと繋いでいくことは、さほど困難ではないのではなかろうか。

写真＝iStock.com／utah778

■「被害者」を増やさない対策が必要

高齢者の買い物問題は、現状では家族のサポートで対処するしかない。

しかし高齢者のネットをはじめとした通販利用は今後ますます増えるのが「あたりまえ」になっていくわけだから、常識では考えられない注文を感知した場合には再確認をするなど、サービスを提供する業者らが一体となって対策を講じるのが本来あるべき姿だろう。

もちろん、ユーザーが誤解しないよう十分な告知をすることは言うまでもない。

「サブスク」や「無料お試し」については、消費者の理解が十分であるか確認したのか、契約や解約について平易かつ誠意ある説明をしているのか、ただ「売らんかな」の姿勢に徹していないかなどなど、消費者庁をはじめとした監督官庁にも「被害者」を増やさぬ対応を求めたい。

業界が真摯に向き合わないならば、なんらかの規制も必要になってくるだろう。だがそれは業界にとっても望ましい方向性ではないはずだ。

木村 知（きむら・とも）

医師／東京科学大学医学部臨床教授

1968年生まれ。医師。東京科学大学医学部臨床教授。在宅医療を中心に、多くの患者の診療、看取りをおこないつつ、医学部生・研修医の臨床教育指導にも従事、後進の育成も手掛けている。医療者ならではの視点で、時事問題、政治問題についても積極的に発信。新聞・週刊誌にも多数のコメントを提供している。著書に『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』（いずれも角川新書）など。

（医師／東京科学大学医学部臨床教授 木村 知）