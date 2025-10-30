中川翔子、“むちむち”生後1カ月双子の顔出し終了へ「もうすでにイケメン」「仕方がないけど寂しいなー」
タレントの中川翔子さんは10月30日、自身のInstagramを更新し、子どもの生後1カ月の写真やエピソードを公開しました。また、今後は子どもの顔を出さない方針も発表しています。ファンからは、共感の声とともに、寂しがる声も寄せられています。
【写真】中川翔子＆かわい過ぎる双子のスリーショット
さらに、「新生児終わりなのでそろそろ顔は隠そうかなと思います」と、今後の方針についても言及。最後は体調への不安をのぞかせつつも、「11月いっぱいしっかり母も身体を休ませながら双子と頑張ります いつもあたたかいコメントありがとうございます」と前向きなメッセージで締めくくりました。
この投稿には、「今日まで、ベビちゃん達のお顔を見せてくれてありがとうございました」「これからも、この先も、ずっと応援しております」「もうすでにイケメンです」「仕方がないけど寂しいなー」「ベビーの可愛いお顔見るのが癒しになってたのでお顔隠しちゃうの寂しいですが、見れなくなっても成長楽しみにしてますねっ」「身体の不調も沢山あるだろうから無理しすぎないようにご自愛下さいね」など、温かいコメントが数多く寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】中川翔子＆かわい過ぎる双子のスリーショット
今後は顔を出さない方針に中川さんは「10/30 ついに双子 一カ月！あっという間に新生児期終わってしまったさみしい！でも一日ずつが、ちいさな命をまもるためドキドキハラハラ大変だった！そして毎日の全ての瞬間が愛おしいです 新生児から乳児に！ むちむちしてきました！」とつづり、17枚の写真と2枚のイラスト、1本の動画を掲載しました。1枚目には、膝の上に双子を抱く中川さんの姿が収められています。投稿文やイラストでは、この1カ月の成長過程が丁寧に描かれており、子どもへの深い愛情が伝わる内容です。
この投稿には、「今日まで、ベビちゃん達のお顔を見せてくれてありがとうございました」「これからも、この先も、ずっと応援しております」「もうすでにイケメンです」「仕方がないけど寂しいなー」「ベビーの可愛いお顔見るのが癒しになってたのでお顔隠しちゃうの寂しいですが、見れなくなっても成長楽しみにしてますねっ」「身体の不調も沢山あるだろうから無理しすぎないようにご自愛下さいね」など、温かいコメントが数多く寄せられています。
かわいらしいファッションも公開28日にもInstagramを更新し、双子の写真を公開した中川さん。1枚目の写真には、キウイやスイカを模したロンパースと帽子を身に着けた双子の姿が写っています。新生児ならではのかわいらしいファッションです。また、他の写真では、ファンから贈られたというチロルチョコ柄のロンパースなども登場しました。今後、どんな形で成長を見せてくれるのか、注目が集まります。
(文:勝野 里砂)