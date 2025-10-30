約627万円！ トヨタが「“新”C-HR」発表！ 「プリウス顔」に「光る車名エンブレム」採用！ 最新デザイン＆カラバリ刷新の2026年モデル フランスで受注開始

フランスでも高い人気を誇るコンパクトSUV

トヨタは、2025年10月17日に「C-HR」の2026年モデルの受注をフランスで開始しました。

2016年に登場した初代C-HRは、クーペルックのコンパクトなボディに、ダイヤモンドをモチーフとしたスタイリッシュなデザイン、TNGAプラットフォーム採用による爽快な走りを特徴とするコンパクトSUVです。

トヨタ「C-HR」2026年モデル

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新C-HR」です！ 画像で見る（50枚）

現行型は2024年1月に登場した2代目で、初代は日本でも販売されていましたが、この代からは海外専用車となっています。

現行では、初代で採用したダイヤモンドモチーフのユニークなデザインは継続しつつ、ハイブリッドカーの5代目「プリウス」（現行型）などと共通する「ハンマーヘッドデザイン」に刷新。

ボディサイドはたくましく張り出させ、さらにトヨタ車として初めて段差がない「フラッシュドアハンドル」を採用しています。

リアはフロント同様、近年のトヨタ車に用いられている一文字のテールランプに加え、バックドア中央には「TOYOTA C-HR」の光る車名ロゴを備えることで、先進感を与えています。

また、ボディサイズは、全長4362mm×全幅1832mm×全高1558-1564mm、ホイールベースは2640mmとされています。

パワートレインは1.8リッターおよび2リッターのガソリンHEV（ハイブリッド）、もしくは2リッターのPHEV（プラグインハイブリッド）を用意し、全車が電動車となりました。駆動方式はFFを基本に4WD（AWD-i）も設定します。

PHEVモデルには低排出ゾーン（LEZ）に入ると自動的にEVモードに切り替わる「ジオフェンシング機能」を搭載しており、最適な燃料消費を実現しています。

先進機能では、最新の「トヨタセーフティセンス」を採用。衝突被害軽減ブレーキやダイナミックレーダークルーズコントロールのほか、運転状況の先読みアシスト「プロアクティブドライビングアシスト」やドライバーモニターカメラを装備し、安全性能を高めています。

フランスにおけるC-HRのラインナップは、新仕様「グラフィック」が追加され、ダイナミック、デザイン、コレクション、GR SPORTとあわせて5タイプを設定。

車体色には新たに「ミッドナイトブルー」、「メテオグレー」、ツートンカラー専用の「ピュアホワイト」が追加され、価格は3万5450ユーロ（日本円で約627万円）からとなっています。