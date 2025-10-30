動画配信サービスのＡＢＥＭＡは３０日、アメリカで行われる競馬国際Ｇ１レースの祭典「２０２５ブリーダーズカップ」を無料生中継すると発表した。日本時間１１月２日の午前６時４０分に放送スタート。いずれも日本馬が出走する「クラシック」と「マイル」が生中継される。

メインレースにあたる「クラシック」には、日本ダート界現役最強の呼び声高いフォーエバーヤングが出走予定。２月に世界最高賞金額を誇るサウジカップを制したほか、１０月１日の日本テレビ盃では単勝１・１倍の１番人気に応える見事な勝利を収め、米国に乗り込んでいる。次レースの「マイル」にも日本からアルジーヌが出走する。

１０月の「凱旋門賞」に引き続き、特別ゲストとして出演する福永祐一調教師は「大注目は歴代最強レベルとも言われるメンバーに挑むフォーエバーヤング。ケンタッキーダービー、昨年のブリーダーズカップの雪辱を晴らすべく、陣営の渾身の仕上げに注目です」とコメント。加えて「個人的に注目しているのがＢＣジュベナイルフィリーズターフに挑むスウィッチインラヴ。コントレイル産駒の初年度産駒からＢＣに挑戦する馬がでてくるとは思いもしませんでした。海外への挑戦を果たせなかった父の分まで頑張ってほしいですね」と見どころを紹介した。

生中継される２レースのほか、同日早朝に行われる「フィリー＆メアスプリント」「ターフスプリント」「スプリント」「ディスタフ」の４レースがハイライトにて配信される。