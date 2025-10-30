夫婦でコツコツ貯めた“300万円”の「タンス預金」。銀行口座に入金したら「税金」がかかる!?

高額な「タンス預金」に出所を疑われることがある

高額なタンス預金を銀行口座に入金する行為は、税務署からその「出所」を確認される可能性があります。例えば財産を受贈した際にかかる贈与税には年間110万円の基礎控除があり、それを超える金額の財産を受け取っていた場合、課税対象となるからです。

例えば、家族や親族から過去に受け取った300万円の現金を、タンス預金として貯めていたとしましょう。税務調査で贈与と認定された場合、110万円を超える190万円の部分に対して、贈与税が課税される計算です。

タンス預金の弱点は、その現金の出所や、いつ、どのような名目で貯められたかが客観的な記録として残りにくいところにあります。銀行口座への入金とは異なり、現金の移動や蓄積の経緯を証明することが難しいのです。

もし高額なタンス預金を銀行に入金する際は、その現金が「贈与されたものではなく、自身が働いて得た収入や生活費の残りを貯めていたものである」と明確に示せるよう、家計簿や給与明細、預金履歴などの記録を準備しておくと安心です。



「タンス預金」は“節税対策”にならない

タンス預金を活用して、相続税や贈与税を免れようと考える方もいるかもしれません。しかし、タンス預金であっても税務署に把握される場合もあります。

国税庁と全国の税務署は、国税総合管理（KSK）システムを通じて、納税者の情報を一元的に管理しています。税務署はこのシステムを活用し、納税者が正しく申告・納税をしているかを日常的に調査しているのです。税務調査においては、預貯金口座のチェックも入念に行われることがあります。

特に、相続が発生した後に被相続人（亡くなった方）のタンス預金を銀行口座に入れた場合、その不自然な現金の動きから税務署に贈与や申告漏れを疑われる可能性があるでしょう。



実地調査の非違件数は「現金・預貯金」が“6割以上”を占める

国税庁が発表した「令和５事務年度における相続税の調査等の状況」によると、令和5年に行われた贈与税の実地調査は2847件で、申告漏れなどの非違件数は2630件に上りました。さらにそのうち、現金・預貯金などに関する件数は1824件で、全体の63.9パーセントに達しています。

申告漏れ等の非違件数の半分以上が現金・預貯金に関するものであるという事実を鑑みると、タンス預金を隠蔽しようとして申告しなかったために、税務調査で申告漏れが指摘されたケースもあるかもしれません。



まとめ

現金を手元に置いておきたい、利子があまりつかないという理由でタンス預金をしている方もいるでしょう。しかし、いざ銀行口座に入金しようとしたとき、その出所を税務署に確認されることもあります。

また贈与や相続で得た現金を無申告のままタンス預金していた場合、口座入金時に税務署に把握されるケースもあることに注意が必要です。

今回の事例は「夫婦でコツコツ貯めた300万円」です。大切なのは、その現金が贈与ではないと証明できるよう、記録に残しておくことです。貯蓄の目的を明確にし、老後への不安を軽減しましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー