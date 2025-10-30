＝LOVE大谷映美里、美脚＆ウエストのぞくニーハイコーデ「スタイル抜群」「天使すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月29日、自身のInstagramを更新。秋の私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュース27歳美女「破壊力すごい」美脚＆ウエストちらり
大谷は「もうすっかり秋ですねえ」「最近は私服でもニーハイ率高め」とつづり、ニーハイソックスを合わせた2パターンのコーディネート写真を公開。チェック柄のフォーマルなセットアップや、ゆったりとしたニットのセットアップにニーハイソックスを合わせ、スラリと伸びる脚と引き締まったウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「レベチすぎる」「可愛くて2度見した」「破壊力すごい」「おしゃれで憧れる」「天使すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
