SixTONES京本大我、Hey! Say! JUMP山田涼介に決定「ズートピア」声優予想への言及で反響殺到「さすが」「面白すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/30】SixTONESの京本大我が10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ディズニー・アニメーション映画「ズートピア２」（12月5日公開）に登場するオオヤマネコ・パウバート役の日本版声優にHey! Say! JUMPの山田涼介が決定したことを受け、言及した。
【写真】京本大我が反応・声優予想巻き起こしたシルエット
10月29日、「ディズニー・スタジオ」公式Xでは「パウバート役 日本版声優の捜査ファイルが到着」と声優を担当するキャストのシルエットが公開された。この投稿に、SNS上では「きょも（京本）に見える…」「山田くんかな？」と声優は京本か山田のどちらかではないか、と予想する声が多数寄せられた。
そして同月30日、山田がパウバートの声を務めるとの発表が。すると、京本は「俺の声って勘違いしてたやつら、ちょっと集合」「俺だって出てえよ！！大好きなディズニーの映画！！オーディションの受け方すらわからねえよ！！」と反応。そして、「ふぅ いつかのオーディションの時の為に＃ズートピア観て勉強するか」と前向きな姿勢を見せていた。
また、同日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系／毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）にてVTR出演した山田は、パウバートについて「すごく端的に言うと、御曹司のイケメンオオヤマネコです」と説明。自身との共通点を問われると「難しいですね…イケメンなところですかね」と答え、「冗談です。すみません」と照れ笑いを見せていた。
今回の一連の流れを受け、ファンからは「きょも面白すぎる（笑）」「いつか京本くんも声優やってほしい！」「さすが」「面白すぎる」「ファンの予想に反応するアイドル最高」「共通点イケメンなの強い」「映画楽しみ！」などさまざまな声が上がっている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1983458794786173343
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆京本大我「「俺だって出てえよ！！」
◆山田涼介、役との共通点は「イケメン」
