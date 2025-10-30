なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈「恋に至る病」撮影振り返る クランクアップ映像解禁
【モデルプレス＝2025/10/30】なにわ男子の長尾謙杜と山田杏奈がW主演を務める映画『恋に至る病』より、クランクアップ映像と写真が解禁された。
映像の冒頭で山田は「みなさん本当にお疲れさまでした！」と笑顔で挨拶。続けて「作品に真摯に向き合える幸せな撮影期間でした。廣木組に参加できて本当によかったです。監督ありがとうございました！」と感謝を伝え、3年ぶりの共演となった長尾との撮影については「エモーショナルな気持ちもありつつ、すごく楽しく過ごさせていただきました」と振り返り、柔らかな笑みからも充実した時間を過ごしたことがうかがえる。
【写真】長尾謙杜＆山田杏奈、舞台上で手つなぎ
◆長尾謙杜＆山田杏奈、クランクアップ映像解禁
本作で長尾が演じるのは、心優しくも内気な男子高校生・宮嶺。山田が演じるのは、誰もが憧れる学校中の人気者・景。正反対のキャラクターを演じながらも、現場では互いを信頼し合い、支え合う関係性を築いていたという。作品の根底に流れる「この恋は、純愛か、洗脳か―」という危うい恋を誠実に演じ切った2人に、クランクアップ時には廣木隆一監督から花束が手渡され、現場中から惜しみない拍手が送られた。
◆長尾謙杜「最初は不安もあった」
長尾は「まずはみなさんお疲れさまでした！」と山田に負けない明るい挨拶をしたあと、「みなさんと会う撮影が本当に毎日楽しくて、最初は不安もあったけれど、温かく迎え入れてもらって幸せな1カ月でした。この作品に携われたことがとても幸せで、みなさんに見ていただく日が待ち遠しいです」と胸いっぱいの思いを口にした。
本作は長尾と山田だからこそ、宮嶺と景というキャラクターに“生”が宿り、ラスト4分の衝撃とともに、観る者の心を深く揺さぶる作品が誕生した。クランクアップ写真に映るふたりの安堵と達成感に満ちた表情がすべてを物語っている。
また、入場者プレゼント第2弾として【長尾謙杜＆山田杏奈インタビュー映像先行視聴特典付きエモーショナルポストカード】の配布が決定。本作で3年ぶり2度目の共演を果たした2人のインタビュー映像を、QRコードから特設ページにアクセスの上、先行視聴できる仕様となっている。10月31日〜11月6日の7日間限定配布・数量限定で配布される。（modelpress編集部）
