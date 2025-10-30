「紅粉屋」はなんて読む？この地名を知っていたらすごい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「紅粉屋」はなんて読む？

「紅粉屋」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、3文字の福岡県の地名です。 いったい、「紅粉屋」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「べにや」でした。 紅粉屋は、福岡県大川市に位置しています。 紅粉屋のある大川市は「日本一の家具のまち」として知られています。 市内には多くの家具店やインテリアショップが点在し、伝統的な技法を用いた家具から現代的なデザインのものまで、幅広い品揃えを楽しむことができるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『福岡県観光情報 クロスロードふくおか』

ライター Ray WEB編集部