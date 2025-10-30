「紅粉屋」はなんて読む？この地名を知っていたらすごい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「紅粉屋」はなんて読む？
「紅粉屋」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、3文字の福岡県の地名です。
いったい、「紅粉屋」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「べにや」でした。
紅粉屋は、福岡県大川市に位置しています。
紅粉屋のある大川市は「日本一の家具のまち」として知られています。
市内には多くの家具店やインテリアショップが点在し、伝統的な技法を用いた家具から現代的なデザインのものまで、幅広い品揃えを楽しむことができるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『福岡県観光情報 クロスロードふくおか』
ライター Ray WEB編集部