¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î24Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø ¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÄÌ¤¯¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ýÉü6»þ´Ö¡ª17ºÐ¤Î¡ã±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¡äÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¤¦ÃæÌÜ¹õ¤ÎÄ¶Í¹»
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡Ê¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¡£17ºÐ¤Î¿À¸Í¤µ¤ó¤¬±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å5»þ15Ê¬¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤È5¿Í¤Ç²¼¹»¤¹¤ë¿À¸Í¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô³«»Ï¡ª
Êâ¤¯¤³¤È5Ê¬¤ÇÁáÂ®´ó¤êÆ»¡£
¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡£°ìÂÎ¡¢µ¢Âð¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç2¿Í¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤¬ÊÌ¤ÎÏ©Àþ¤Ø¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢½ªÅÀ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÈÊÌ¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¿À¸Í¤µ¤ó1¿Í¤Ë¡£
¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏE-girls¤È¤¤¤¦¿À¸Í¤µ¤ó¡£¼ÖÆâ¤Ç¹¤²¤¿¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËÜÌÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï1»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¾è¼Ö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¾è¤ê´¹¤¨¡£2¸©¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¤«¤é¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¡£±Ø¤ËÃå¤¯¤Î¤¬¿¼Ìë1»þ¤ò²á¤®¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
Áö¤ë¤³¤È20Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¡ª ÊÒÆ»3»þ´Ö¡¢±ýÉü6»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÄÌ³Ø»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈËå¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£3É¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤°¦¸¤¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢ÊÌÉÜ¤â»×¤ï¤º¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½¬¤¤»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ëå¤È2¿Í¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¼êºî¤ê¤ÎÍ¼¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤°ÜÆ°¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¿À¸Í¤µ¤ó¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÎËÜ¿Í¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ö¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¡£¤ªÊì¤µ¤ó¼êºî¤ê¤ÎÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó3»þ´Ö¤«¤±¤ÆÅìµþ¤Ø¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿À¸Í¤µ¤ó¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤È¤Ï¡©
¼ø¶È¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿À¸Í¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡ª
¿À¸Í¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖEXPG¹âÅù³Ø±¡¡×¡£
¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄÌ¿®À©¤Î¡ÖN¹âÅù³Ø¹»¡×¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»Â´¶È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤â²ÄÇ½¡£
¿À¸Í¤µ¤ó¤¬¤³¤Î³Ø¹»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹Ö»Õ¿Ø¡£
¡ÖEXPG¹âÅù³Ø±¡¡×¤Ï¡¢EXILE¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ëLDH¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼Â½¬¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éE-girls¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤µ¤ó¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖE-girls¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤â±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
