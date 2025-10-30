Å·¹Ä¾Þ(½©)2025¡¡¶¥ÇÏ¹¥¤µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¡õ¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¡ª
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¶¥ÇÏ¤ÎGµ¥ì¡¼¥¹¡ÖÅ·¹Ä¾Þ(½©)¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¥ÇÏ¹¥¤¤Î¾®ÌîÁï»Òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤è¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¾®Ìîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Æü¤Î11·î1Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î11·î2Æü(Æü)¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤ÏÅì¤Ë°ï¤ì¤ÆÂçÎ¦¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤¹Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÇÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢½©À²¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ç³°Àþ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨»£±ÆÆü10·î28Æü»þÅÀ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤ÏÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Ìîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ
¾®Ìîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ý¡§¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
¡û¡§¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë
¢¥¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
ËÜÌ¿¤Ï¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÁ°Áö¤ÎÊõÄÍµÇ°¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤¬ãÄ½Å¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÎÉÇÏ¾ì¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎòÂåºÇÂ¿¤ÇÅ·¹Ä¾Þ(½©)¤ò7¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉðËµ³¼ê¤¬µ³¾èÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆËÜÌ¿¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¹³¤È·ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2Ãå¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡×¤È»£±ÆÆü»þÅÀ¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÇÏ¾ì¤â¹Ó¤ì¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Å·µ¤¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÍÇÏ¤È¤â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£