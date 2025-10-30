初代タイガーマスクに代表される1980年代前半のプロレスブーム。テレビはもちろん専門紙・誌、夕刊紙が大いにその流れを盛り上げたが、朝刊スポーツ紙にプロレスは載っていなかった。

【写真で見る】輪島のプロレスの師匠、ジャイアント馬場の貴重な素顔！ 愛車のキャデラックも

その流れを変えたプロレスラーがいる。第54代横綱、輪島大士だ。

1986年4月のプロレス入りに合わせ、朝刊スポーツ紙も一気にプロレス報道に参入する。元横綱という威光もあったが、現在も朝刊スポーツ紙でプロレス報道が掲載されているのは、極論すればこの輪島のおかげと言っていいかも知れない。その輪島が日本でプロレス・デビューしたのが、いまから39年前（1986年）の11月1日だった。世間的には、ちょっとした“輪島ブーム”になったものである。とはいえ、それから約2年後に輪島はプロレスを引退。果たして、輪島にとって、プロレスとはどういうものだったのか。彼がプロレス界にもたらした多大な影響とともに、振り返りたい（文中敬称略）。

天龍源一郎（右）と壮絶ファイトを展開する輪島（1988年1月13日）

デビュー戦が驚異の視聴率

輪島は日大相撲部出身で、初の学生相撲から横綱へと上り詰め、第55代横綱・北の湖と“輪湖時代”を築いた名力士だ。得意の左下手投げは、「黄金の左」の異名をとったものである。しかし、引退後は親族の事業の失敗などで約4億円の借金に苦しみ、花籠部屋の親方株を担保にしていたことも発覚。1985年12月に廃業する。

そのプロレス入りの第一報が報じられたのは、1986年の4月8日の朝、まさしく普段はプロレスを扱わない（＊地方版で稀にある程度）、日刊スポーツの1面においてであった。

〈輪島のプロレス入り！今週中に発表〉〈馬場の全日本、12月デビューへ〉

紛れもない独占スクープ。実は前日の午後5時から輪島は馬場の居城であるキャピタル東急ホテルで会談。プロレス入りについての最終交渉をおこなっていたのだ。仲介したのは輪島と同じ日大相撲部出身で、全日本プロレスのレスラーだった石川敬士。馬場は力士時代の輪島の結婚式に出席したり、ハワイでゴルフを共にしたりするなど、知らぬ仲ではなかったゆえ、話し合いはスムーズに運んだようだ。

翌日には朝日新聞や読売新聞が後追いで輪島のプロレス入りを報道。正式なプロレス入り表明となる4月13日のキャピタル東急ホテルでの会見には、約250人の報道陣が集結した。翌日には、全日本プロレスにとってのライバル局であるテレビ朝日（新日本プロレスを「ワールドプロレスリング」で放映）のワイドショーでも、この“輪島、全日本プロレスでデビュー”が大々的に報じられた。

会見の席で、「裸（力士）になって、裸（4億円の借金）になったのだから、もう一度、裸（プロレスラー）になって頑張りたいと思います」と名言を吐いた輪島は注目の的となり、視聴率にも貢献する。

当時、全日本プロレスのテレビ放映は毎週土曜日の午後7時からだったが、読売ジャイアンツのナイター中継が被って中止になることが多く（※その場合は土曜の夕方から後日放映）、安定した人気を得ることが出来ず、視聴率も1桁に終わることが多かった。それが、先んじてアメリカでプロデビューした輪島の海外修業ドキュメントを放映すると、11.6％を記録（ビデオ・リサーチ調べ。以下同。1986年9月6日放送）する。

そして、遂に迎えた11月1日の日本デビュー戦（vsタイガー・ジェット・シン。石川県七尾市総合体育館）では、レギュラー枠の午後7時からの生中継で、17.1％という高視聴率を叩き出した（ニールセンは23.7％）。決戦前に泊まった地元の旅館には50人以上の報道陣がゴッタ返す騒ぎとなった。

翌年には、学生援護会のCMにも出演。キャッチコピーは、〈また基本から出直した男です〉。一からやり直す輪島の心構えが、世間に受け入れられたことになる。ミュージシャンかつプロレスファンの遠藤賢司は、輪島のこの姿勢に感動し、主にその日本デビューを扱った『輪島の瞳』という、25分を超える伝説の楽曲を制作している（※ライブ音源のみ存在）。

相撲時代の輪島は、思うがままの行動で知られていた。髷を結えるまでは長髪にパーマをかけ、番付が上がると、リンカーンコンチネンタルで場所入り。四股は余り踏まず、ランニングを重視。加えて、「稽古」とは言わず、「練習」と言った。規格外の自由人だった。

それでいて、どこか天然ぶりを思わせるキャラクターでも知られた。大関昇進の際は、「謹んでお受けします」と口上を述べた後、親方に、「えっと、次は何と言うんですっけ？」と聞き、花籠部屋中が大爆笑。横綱昇進時の口上でも言葉が続かなくなり、改めての報道陣との質疑応答で、「僕なりにマイペースでやります」と、どこかノホホンとしていた。相手に金星を献上した時の、取組後のアナウンサーとのやりとりもふるっている。

「あの『黄金の左』はどこに行ったのでしょうか？」

「今は金星を与えるので、やっぱり『黄金の左』です」

プロレス入りしても、このようなエピソードは枚挙に暇がなかった。飛行機の中で、牛乳が飲みたくなったが、「ミルク」が何故か通じず、胸を絞るボディランゲージをしたこと、ホテルで洗濯物を干すハンガーがなかったため、スプリンクラーに吊るしたら作動してしまい、逆に水浸しになったこと、友人の家で冷蔵庫から出してたいらげたのがキャットフードだったこと（コンビーフと間違えたらしい）etc.。

試合でも、場外でタイガー・ジェット・シンが投げて来たイスをかわそうとしたら、逆にリングの金具に頭をぶつけて額が割れ大流血（タッチしようとしたジャンボ鶴田が仰天したそうだ）したこともあった。

輪島がプロレス史に残したもの

その輪島が、当時のプロレス、それもリング内に確実に残した多大な影響が二つある。

一つは、新鋭・武藤敬司の急伸である。1986年11月の輪島デビューを聞きつけ、ライバルの新日本プロレスも人気面で負けておられず、まだデビュー2年目で海外修業中だった武藤を凱旋帰国させた。それも輪島デビューの1か月前である。

武藤自身、この裏事情を認識していた。扱いもトップクラスで、出だしは藤波辰巳との2連戦が組まれ、その後も毎週テレビに登場した。武藤が本当にプロレス開眼するのは1988年からの2度目の海外修業からと筆者は思うのだが、この時期は、人気先行型ながら、多くのプロレスファンの認知を得たのは間違いなかった。

二つ目は、1988年2月より、輪島が入院によりシリーズを欠場したことに関連する。病名は「第五頸椎骨折、左下腿骨陳急性骨折、右肘関節部粘液嚢腫」。特に第五頸椎は七つある頸椎のうちでも、老化現象が最も早く表れる場所で、完治には3ヵ月から半年かかる。輪島の力士時代からの主治医で、入院先でもあった山梨県韮崎市立病院院長・浅沼弘一氏のコメントが残っている。

「首を強く後ろに曲げて折ったという感じ。輪島自身が、“ラリアットにやられたのかな”と言っていたので、スタン・ハンセンのそれでしょうか……」

だが、筆者が調べたところ、入院直前の1月シリーズに、ハンセンは来日していない。しかし、そのシリーズ23戦中、9試合も当たったレスラーがいた。

天龍源一郎と阿修羅原の、“天龍同盟”である。

輪島にはデビュー後、その元気なファイトが好評を博したこともあり、チャンスが次々と与えられた。デビューの翌年1987年3月には、NWA世界ヘビー級王座に挑戦し、6月には日本武道館大会のメインで、ロード・ウォリアーズの保持していたインタータッグ王座に鶴田とのコンビで挑戦している（いずれも惜敗）。

だが、この直前に大きな動きがあった。当時、全日本プロレスのリングに上がっていた長州力が去って行ったのである。時期が時期だけに、「プロレス1年生の輪島が重宝されるのが嫌になったのでは？」という憶測も飛んだ。そんな状況下で、全日本主流の対抗勢力として、“天龍同盟”の狼煙を上げたのが、天龍だった。自分が熱い試合をすることで、長州の穴を埋めたかったし、何より長州を振り向かせたかったのである。攻撃の標的は天龍自身の言葉を借りれば、かつて本隊側でタッグを組んでいた以下の2人だった。

「鶴田の背中は見飽きたし、輪島のお守りにも疲れた」

特に輪島への攻めは壮絶を極めた。同じ力士出身の天龍が、元横綱の体の強さに一目も二目も置いていたのである。すると、この熱い激闘に、極度に反応した男がいた。新日本プロレスに上がっていた前田日明だ。

〈全日プロで天龍選手と輪島選手のカラミで、とんでもないことをやっていたんだ。ナマでボッコンボコンやり合ってる。それは、プロとしての俺たちから見れば、とんでもないことだったんだよ。2人共、まともに受けてやり合ってる。それは半端じゃなかった。それを見た時、俺達はその上を行かなくちゃダメだと思ったんだ。あんな試合を天龍・輪島にやられちゃったら、俺達の影が薄くなってしまう〉（前田日明『真・格闘技伝説』より〉

天龍が見初めたのが輪島なら、新日本内で前田が選んだのが長州だった。挙げ句、久々のタッグ対決で前田の蹴りが長州の顔面に入り、負傷。前田は解雇を余儀なくされる。めげなかった前田は第二次UWFを旗揚げし、そのブームと、果ては総合格闘技勢力の勃興に繋がって行く。天龍と輪島の大激戦がなければ、この流れはなかったと言って過言ではないのだった。

「バカなおれを温かく迎えてくれた」

輪島が入院中、全日本の正規軍のバスが病院に横付けになったことがあった。見舞いに来たのだ。だが、輪島の姿は病床にはなかった。見ると、病院に併設されたグラウンドを何周もランニングしていたという。輪島は無類のトレーニング好きであった。いみじくも前出の浅沼院長は語る。

「トレーニングは、彼にとって癖みたいなもの」

もちろん、見舞いに来た全日本の選手たちも、それを知っていた。

プロレス入りを決めて以降、「腕立て200回、スクワット500回は準備運動」（輪島）。リングでの実戦トレーニング中、馬場のチョップが口に当たり前歯が吹っ飛び、それをみんなで探したことも。力士時代の癖で手をつく受け身が出来ず、その代わりに犠牲になった左肘は、最後には曲がらなくなった。プロレス入り会見時に92キロだった体重は、3ヶ月で120キロに。あの馬場に、「よくトレーニングするなあ」と言わしめた。練習パートナーだった若手時代の川田利明には、「稽古に付き合わせて済まないなあ。これを飲んで頑張ってくれ」と、マムシドリンクをプレゼントしていたという。浅沼氏は語る。

「ただ、練習を他人に見せたがるタイプでもなかった。学生時代から、そう言った意味では損をしてたね……」

1988年12月、年内のシリーズが全部終わった後、突然の引退。このシリーズはタッグ・リーグ戦で、輪島はザ・グレート・カブキと組み、専門誌が〈来年に期待出来る〉と激賞するほど、良い動きを見せていた。それ故、ジャイアント馬場自体、この引退の申し出には驚いたという。好ファイトは、本人の置き土産だったのか。輪島の述懐が残っている。

〈やめたのはもう体がついていかなかったから。他に理由はない〉（『Number』342号）

本人的に、屈辱の思い出があるという。自身の借金問題で、花籠部屋が消失した時のことだ。部屋の力士達を放駒部屋が引き取ることになり、悪いのは自分だから、横綱含め、角界時代の記録も消してくれと頼んだ。相撲に未練などなかったのだ。ところが相撲協会側は、「それは出来ない」の一点張り。さらに、「放駒親方は私と違って立派な方ですので……」という関係者が用意した文面を、報道陣の前で読まされた。

この時の悔しさを吐露する一方で、プロレスに関して、小中学生の時からの同級生に語った言葉が残されている。

〈（プロレスに）入ったのは良かった。バカな俺を温かく迎えてくれたよ〉（「サンデー毎日」2024年3月24日号）

厳しい攻めを食らった天龍にも、こんな回顧をしている。

〈（天龍の攻めは）悔しかったけど、心の中では仲間だと思ってた〉（『Gスピリッツ』22号）

2018年、輪島は下咽頭がんと肺がんの影響による衰弱により逝去。後年、「どうしても行きたい」とし、実際、訪れた場所がある。それは、最後のパートナーとなった、ザ・グレート・カブキの切り盛りする飲食店であった。カブキの得意技（？）を模した、鮮やかな赤色や緑色の「毒霧ハイボール」を、嬉しそうに飲んでいたという。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約1年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が好評発売中。

