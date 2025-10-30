「縁切り神社」の効果が恐ろしすぎた 元同僚が次々と不幸に…だが祈った本人にも訪れた“代償” 【川奈まり子の百物語】
これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。
仕事もプライベートも順風満帆だった昌彦さん（仮名）は、教育係の先輩Aに結婚を報告したところ、「同僚のB子に言い寄られて困っている」「彼女は他の男性社員とも関係をもっている」と聞かされる。たびたびその噂を持ち出すAにうっかり同調した際の音声を録音された昌彦さんは、それを職場で公開されたことで「いやな噂を流す張本人」として転職に追い込まれてしまう。それを恨んだ昌彦さんの婚約者は、AとB子の共謀を疑い、縁切り神社で2人の“縁切り祈願”をしたことを明かす……。
縁切り祈願の報告から数日後の深夜、昌彦さんのスマホにＡからLINEが届いた。
「B子が飛び降り自殺して、俺が後ろ指さされている」
という内容だった。
このとき昌彦さんは、平気でメッセージを送ってよこしたＡの神経を疑い、どう返信したものか少々ためらった後に、不思議に感じた点を素直に訊ねた。
「なぜＡさんが後ろ指さされるのですか？」
すぐに返信があった。
「B子の遺書がデスクにあって、それに俺のことが書かれていたから」
噂が広まってしまい、立つ瀬がないのだろう。
そう直感した昌彦さんは、「因果応報だよ！」と返したいのをグッとこらえて……。
「僕は関係ないですよね。もう連絡しないでくださいね」
そう返信した後、Ａをブロックした。
効果絶大
このことを婚約者に話したところ、彼女は「そんなふうに効くなんて！」と目を丸くした。
「まさか片方が自殺しちゃうとは思わなかったけど……じゃああの神社にまた行かなくちゃ」
「なんで？ もう縁切り祈願は済んだのに」
「念願成就したら御礼参りするものだよ。昌彦くんも行く？」
こう言われて、予定を合わせて2人で参拝する約束をした。
神社や寺に願いが叶ったことへの感謝を伝えるのが、本来の意味での御礼参り。
しかし、男女の縁切りを願った結果、女性の方が死んでしまったわけで、昌彦さんは後味の悪さを禁じ得なかった。
とはいえ、元はと言えば彼の問題だったのに婚約者だけに負わせるのも何か違う感じがしたので、御礼参りに付き合おうと思ったのである。
彼女と会話をした翌日の深夜、そろそろ寝ようと思っていた昌彦さんの寝室の窓に、コツッと石つぶてか何かが当たった。
硬質で小さな音だった。ガラスが割れそうなほどではなく、窓の近くに枝を張り出している木でもあれば、尖った枝先が当たったかと思うところだ。
だが、ここは彼が1人暮らしするマンションの3階で、そんなものは無い。
カーテンと窓ガラスを開けて、夜気に顔を晒しながら、外の様子をうかがった。
すると、街灯に照らされた下の舗道にAが立って、こちらを見上げていた。
口もとは歯を見せて笑っているようでありながら、目を大きく見開いてまばたきをしないといった、一種異様な表情で、無言だった。
恐怖の一夜
昌彦さんは急いで窓を閉めた。
かねてAは彼の住所を知っていた。部屋に招いたことこそなかったが、Aが旅先から土産物の生鮮品を送ってくれたこともあれば、彼が実家の畑で採れた野菜をAに送ったこともあったから。
転職に伴って引っ越すことも検討した。転居していれば、こんなふうにAが来ることはなかったはずだ。しかし近く結婚して新居を構える予定だったから、中途半端な引っ越しは不経済だし……それにまたAがこういうことをするなんて、予想だにしなかったのだが。
――女が自殺してAはおかしくなってしまったのだ。
そう思ったそばから、再び、窓ガラスがコツッと鳴った。
Aが何かを投げつけたに違いない。
他所の部屋の窓に当たる可能性もある。近所迷惑だ。
下に行ってやめさせるべきかもしれないと思いつつ、昌彦さんは真夜中に異常な行動を取るAのことが恐ろしく、行動に移せなかった。
話せばわかるのは、正気の人間だけだ。
下手に刺激したら何をされるかわからないと思われた。
カーテンを閉めて、ベッドに潜り、またしてもコツッと窓が鳴ったような気がしても努めて無視をした。
その音は４〜5回も聞こえたようだった。
やがて静かになったのか、いつの間にか眠ってしまったのかわからない。
まんじりともしない……と、思っていたらスマホのアラームが鳴って、起きていたつもりで眠っていたことに気がついた。
1枚のはがき
出勤のためにマンションの外に出るときは、まだAがいるのではないかと恐れたが、姿が見えずホッとした。
しかし、それで終わりではなかったのだ。
窓の一件から約1か月後、マンションのポストにAの親から葉書が届いたのである。
〈〜〜〜A儀 去る〜月〜日十七時三十分 永眠いたしました
尚、勝手ながら 葬儀は身内のみにて相すませました
ご通知が遅れたことを深くお詫び申しあげるとともに
遺志に従い ここに生前のご厚誼について深く御礼申しあげます
平成〜年〜月〜日
〜県〜市〜町〜番地〜
父〜〜〜〉
――まごうかたなき死亡通知である。
文面から察するに、Aの葬儀は身内で密葬して、しかる後に、Aが生前に遺書か遺言で指定した者にだけ、このような挨拶状を配ったのだろう。
密葬に伴う通知には死因が書かれておらず、自死したことがうっすらと推測できた。
それよりもさらに問題なのは、亡くなった日付だった。
その日は、窓にコツコツとAが何かを投げつけてきた日に違いなかったのだ。
あれは深夜のことだった。
だが、葉書には、同日午後5時半に亡くなったと記されているではないか？
では、あのとき現れたのはAの幽霊だったのか……？
昌彦さんは心底ゾッとしながら、この葉書を婚約者に見せた。
「これでも御礼参りに行く？ 君もこんなことは望んでいなかったよね？」
婚約者も心持ち蒼ざめた顔になり、うなずいた。
「偶然だと思いたい……けど……怖くなってきちゃったからこそ、お参りした方がいいのかな、Aさんたちの御霊の安寧をお祈りするために」
それもそうだと昌彦さんも思い、予定通り2人で縁切り神社を参拝したという。
ほどなくして、昌彦さんたちは結婚し、東京郊外にマンションを購入して暮らしはじめた。
だが、結婚２年目に第1子を流産してしまい、その精神的ショックから妻が立ち直れず、離婚してしまったということだ。
「妻は、復讐のために縁切り祈願を利用したせいで天罰が下って、子どもが流れたのだと信じ込んでいました。あれからも彼女は、Aさんたちが2人とも亡くなったことについて『偶然だと思いたい』と何度も繰り返していたのですが、流産でついに心が折れてしまったのでしょう。僕には支えてあげることが出来ませんでした。それは、僕自身、心のどこかで、Aさんたちが死んだことも含めて、偶然ではないと思ってしまっていたからです」
“Aさんには確かに裏切られた、でも……”と昌彦さんは続けた。
「僕が、Aさんに嫉妬されないように用心していたら。また、いくら彼に乗せられたからって同僚女性のB子さんを貶めるようなことを言わなければ……。どんなに後悔したかわかりません」
私は「いいえ、Aさんたちが悪だくみしなければよかったのです」と言って彼をなぐさめようとしたが、そんなことは彼も百も承知だろう。
すべては過去の出来事であり、取り返しがつかないのだ。
幽霊よりも生きている人間の感情の方がよほど恐ろしい、そんな怪談もあるものだ。
川奈まり子（かわな まりこ）
1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）
