山形市内の高校が人工知能の「生成AI」の機能に特化したスーパーコンピューターを導入しました。生成AIに特化したスーパーコンピューターの導入は国内の高校では初めてとしていて、授業での活用に期待が寄せられています。



山形市にある惺山高校では、人工知能の「生成AI」を活用した授業に取り組んでいます。商業科クリエイティブコースの3年生たちは生成AIを使って動画の作成などを行っています。





生徒「AIの画像から動画を作っている。どう動かしてほしいかどういう映像を作るのかをやっている」「幻想的な雰囲気」といった映像のイメージやカメラの動きなどの情報を入力すると、その情報に基づいてAIが動画を作ります。そして今回、惺山高校に導入されたのが、生成AIに特化したスーパーコンピューターです。国内の高校の教育現場での導入は初めてだということです。これまで惺山高校で使っていたコンピューターでは、AIが作る動画は10秒ほどの長さのものしか作ることができませんでしたが、このスーパーコンピューターの導入によって、1分以上の長さのAI作成動画を作ることが可能になったということです。また、生徒が自分自身の得意なことや考え方などの情報を読み込ませると、その情報に基づいて理想の進路を提案してくれることもできるようになるということです。惺山高校教務部 部長 高橋亮さん「より高度な学びができ進学や将来のキャリアに向け自分でもやれるという実感をもって生徒たちは進んでいけると思う」また、このスーパーコンピューターはインターネットに接続せずに利用できるため、生徒などのデータが外部に流出する恐れも無いということです。成績や指導記録などのデータを読み込ませ、生徒の苦手分野を分析することもできるということで、惺山高校では生成AIを活用して教員の負担軽減にも期待を寄せています。