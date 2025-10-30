３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発。同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

訪韓前には６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談を終え、３１日にも中国の習近平国家主席との初会談も予定される高市首相についてＭＣの宮根誠司氏に「（米空母の）ジョージ・ワシントンで高市さんが（トランプ大統領の隣で）『イエーッ！』っていうのがあったじゃないですか？ マリーンワンに乗っていって、異例の（ツーショット）。これを中国はどう見るんですか？」と聞かれたコメンテーターで出演の元内閣官房参与・宮家邦彦氏は「それはもう…。これはすごいパフォーマンスですよね。日本人離れしたね」と高市首相の振る舞いを評価。

「中国がどう見たかは別として、やはり日米の安全保障上の協力というのが強いんだと、簡単にくさびを打てる状況じゃないなという印象は与えたと思います」と続けていた。