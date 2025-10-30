【ハセガワ:2026年1月発売予定艦船モデル】 10月30日 公開

　ハセガワは、2026年1月発売予定の艦船モデルを10月30日に公開した。

　ラインナップには新製品として「1/350 日本海軍 軽巡洋艦 酒匂」が登場。その他、再販製品として「1/450 日本海軍 戦艦 大和」、「1/700 日本海軍 重巡洋艦 那智」、「1/350 日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 “天一号作戦”」などが発売を予定している。

1/350 日本海軍 軽巡洋艦 酒匂

2026年1月21日ごろ 発売予定
価格：16,720円

1/450 日本海軍 戦艦 大和

2026年1月28日ごろ 発売予定
価格：4,950円

1/700 日本海軍 重巡洋艦 那智

2026年1月17日ごろ 発売予定
価格：2,420円

1/350 日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 “天一号作戦”

2026年1月15日ごろ 発売予定
価格：4,620円

1/700 海上自衛隊 護衛艦 きりしま

2026年1月22日ごろ 発売予定
価格：2,640円

1/700 海上自衛隊 護衛艦 こんごう

2026年1月22日ごろ 発売予定
価格：2,640円

