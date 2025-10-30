不登校の2人に1人は「人一倍敏感な子（HSC）」。親たちを救い続ける心療内科医が示す「回復の地図」

2025年9月4日に書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが、40年にわたり4000組以上の不登校の親子に寄り添ってきた相談員・池添素さんに取材を重ねてきた一冊だ。さらにその後、心療内科医・明橋大二さんの新刊『不登校からの回復の地図 子どもの気持ちがわからず、道に迷ったら』（青春出版社）が発売された。この2冊を読むと、池添さんが支えてきた親子のエピソードと、明橋さんの提唱する回復のプロセスには意外なほど共通点があることがわかる。大ヒットした『子育てハッピーアドバイス』（1万年堂出版）の著者としても知られる明橋さんは、不登校を「オーバーヒート」や「凍りつき反応」といった生理的なメカニズムによる、心の自然な防衛反応として説明している。つまり、不登校は決して「怠け」や「逃げ」ではなく、誰にでも起こりうる心からのSOSだという。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人。12年連続で増加している。不登校は今や特別なことではなく、多くの家庭にとって現実的な課題となっている。

それぞれの立場から不登校に向き合ってきた島沢さんと明橋さんが、子どもたちの心の動きやその背景について対談。島沢さんが取材を通して見てきた親子の姿に対し、明橋さんが医師の立場から、根拠を交えてわかりやすく解説している。前編【不登校の子どもの心と体で何が起きているのか。100万部本著者の心療内科医が解説する】では、不登校の子どもたちに何が起こっているのか、同じ環境にいてもなぜ「凍りつき反応」が起きる子と起きない子がいるのかについてお伝えした。後編では、不登校と深く関わるHSC（ Highly Sensitive Child＝人一倍敏感な子）についてや、親や学校、教師がどのように子どもと向き合うべきか、掘り下げていく。

不登校の子どもの2人に1人はHSC

島沢 炭鉱労働者はカナリアを鳥籠に入れて作業しましたね。

明橋 有毒ガスが出たらカナリアはまずパタッと倒れちゃう。労働者がガスに気づかなくてもカナリアが倒れるのでわかる。それと同じように、HSCの子どもや不登校の子は、人間にとって良くないもの、健康に害のあるものを敏感に察知して警告を発している存在なのかもしれません。

島沢 先生の本を読みながら、敏感な子たちをきちんと守っていかなくてはいけない。そうしないと戦争になってしまうんじゃないかと思いました。ところで不登校の子どもたちの中に、HSCはどの程度存在するのですか？

明橋 長野県の不登校支援団体が先頃、不登校の子どもの中にHSCがどのくらいあるかを調査しています。結果は44％。およそ5割です。不登校の子どもの2人に1人はHSC。発達障害は概ね20％です。この発達障害もですが、このHSCという概念を知らずに不登校はやっぱり語れないと考えています。因みに人口全体では、HSCは5人に1人です。

島沢 であれば、私たちはHSCをよく知らなくてはいけませんね。では、HSCの子も含めた「不登校からの回復の地図」を教えてください。ご著書では、凍りつき反応の解除が不登校の回復につながることを伝えていらっしゃいます。

明橋 それについてもポリヴェーガル理論は示しています。安心安全な環境で、周りの人のやさしい仕草や声とか、一緒に食事するなど、そういったことが凍りつき反応の解除に必要だということです。そしてそれは、われわれがこれまで不登校の子どもの回復のために必要だと学んできたことそのものでした。

不登校の親子へ「4つのプロセス」

島沢 不登校支援に取り組む際、「見守ることが大事と言うが、どこに根拠があるのか？」と言われたりしますが、先生のお話を聞いてそこが明確になりました。取材すればするほど、回復には一番近くにいる親御さんが鍵を握ると感じました。明橋さんも何よりも親のサポートが大切だと書かれていました。不登校の回復とは「親子のコミュニケーションが回復し、自己肯定感が回復してくるプロセスと言い換えてもいい」の一文に深く納得しました。この2つの回復をサポートしているのがまさに池添さんなので。親子のコミュニケーションからみた「4つのプロセス」はとても参考になりました。

明橋 「4つのプロセス」は、1,行動化・身体化 2,甘えと怒り 3,言語化 4,信頼の順番です。これについては、もともと「パイプ詰まりの解消」という視点で書いていました。親子の間も、他人同士でもこころのパイプ、つまりコミュニケーションでつながっている。そのパイプが詰まったときに、いろいろとトラブルが起きたり、誤解が生じます。

島沢 人間関係が改善されれば、詰まったパイプは通りやすくなります。

明橋 「行動化・身体化」は、朝起きてこない、学校に行かない、行こうとすると頭痛や腹痛が起きるといった子どものサインにどう対応するかを伝えています。そこにしっかりとかかわっていくと、子どもは赤ちゃん返りするなどして甘えたり、怒ってみたりして安心感を求めようとします。それを受け止めているうちに、少しずつようやく言語化が始まる。実は学校でこんなことがあったんだなどと言えるようになります。これは不登校だけでなく、摂食障害や非行の子どもの回復プロセスも同じです。

島沢 まったく同じです。私が本に書いた親子も4つのプロセスをたどっていました。そこに池添さんによる親支援がありました。

明橋 不登校の支援を考えていくと、やっぱり親の支援に行き着くんですね。

子どもを支えるのは親

島沢 明橋さんは、医師になられた当初から子ども支援は親の支援が軸だと考えられていたのでしょうか？

明橋 最初は子どもをなんとかしたいという思いから、親に厳しいことを言ってました。やはり子どもが育つ環境を整えるためには、親御さんを変えなければといった感覚でした。いわゆる育児書みたいなものを親御さんに薦めたりしていたのですが、言えば言うほど親御さんは暗くなっていって、結局来なくなるわけです。そういうのを何回か繰り返したときに、これは間違っている。子どもを支えるには親を支えなくてはと考え直しました。やはり子どもを支えるのは親なんだから、親が倒れてしまったら子どものサポートはできません。

島沢 親支援にシフトしてからお書きになったのが『ハッピーアドバイス』なんですね。

明橋 当時そういうことを前面に打ち出した育児書って実はそんなになかったかな。

島沢 なかったですよ。私も含め、今30歳前後になっている世代から下の親御さんたちは本当に救われたはずです。他方、不登校という側面で言うと、もうひとつの支援先は学校でしょうか。取材した中に、給食が食べられなくて学校がつらいという子がいました。

明橋 実は昨日、似た相談を受けました。近頃は給食に関して先生たちが厳しく言うことはあまりないのですが、隣の席の子から「何で残すの？」とか、ある食材を戻したらダメだと言われる。それが苦痛になって学校に行くのがしんどいと。私が医者の意見として「このままだと不登校になりかねないから、給食時間は別の部屋で過ごすことにしてはどうか」と提案したのですが、学校は「給食も授業の一環なので認められません」とおっしゃる。

学校の先生はどのように対応すべきか

島沢 個別対応とか個別最適化が重要だと言われ始めましたが、まだまだ「みんな一緒」のラインを超えられないようです。他クラスと異なる対応をしてしまうと、教員の評価が下がるのでしょうか。不登校にしても、自分のクラスから出したくないという本音が見え隠れします。明橋さんは学校の先生の相談を受けられていますが、先生たちの実態はいかがでしょうか。

明橋 本にも書きましたが、私は富山県教育委員会で教員のメンタルヘルスの相談医もしています。もうね、先生たちも疲れ切っています。現場の先生にもっと頑張れとかではなく、もっと人材を拡充するといった手当をしてほしいですね。

島沢 日本は子どもにかける予算は先進国の中では圧倒的に少ない。長年ワースト上位にいますね。

明橋 例えばフランスやドイツでは、常勤でソーシャルワーカーが入っています。不登校や生徒指導、親の面談などもすべてソーシャルワーカーが担当します。担任の先生は勉強を教えるだけです。そうやって役割分担すれば、定時で帰れます。先生は子どもに勉強を教えるプロだけど、カウンセリングのプロではありません。その先生たちに不登校やいじめの対処をしてくださいということ自体無理。福祉の専門家をしっかりと学校に常勤で入れてあげるべきです。

島沢 とはいえ、そのような人材の補充や教員の数を増やすには時間がかかりそうです。現時点で不登校の子どもがいる場合、学校の先生はどうしたらいいのでしょうか？‎

明橋 まず親御さんと情報共有することです。例えばいじめっ子がいるなど学校に原因があって学校に来れない場合は、それを解決しなくてはいけない。それは学校の仕事です。そうではなく、学校になじめない、合わないという場合は、登校を無理強いしないこと。ただ放置するのではなく、親御さんとコミュニケーションを取る。子どもが受け入れるなら家庭訪問という方法もあります。理解のある先生であれば、子どもは少しずつ会うようになります。

島沢 そうですね。私の著書にも、最初は根気よくお母さんと会い続けた先生がいらっしゃいました。

明橋 登校刺激しない、世間話だけして責めたりしない。そんな先生であれば、子どもと会えるようになるし、それだけで十分なのです。子どもは、先生が学校に行けない自分を受け入れてくれると感じたら、学校も自分を受け入れてくれるのかなと思い始めます。そこから少しずつ学校に足が向いていくこともあるのです。

