ぐずる3歳児の前に現れた“見知らぬ男子高生”　その優しさに8.8万いいね「未来に希望を感じた」」【ママリ】

ぐずる3歳児のもとに、見知らぬ男子高生が駆け寄り…目にした光景に8.8万いいね

ばうむ@3y +0y(@miyafuji_baumu)さんのほっこりする投稿です。イヤイヤ期の子どもの相手をするのは、楽ではないですよね。特に下の子が小さい場合は、付きっきりになるわけにもいかず、困るのではないでしょうか。





商店街を歩いてたら息子が飽きて土下座ポーズで動かなくなってしまい、おーい歩いてーと声をかけてたら、男子高生3人がかけよってきて「どないしたんや？お母さん赤ちゃんいるんやから歩かないと！お兄ちゃんらがおんぶしたろか？」と、なんと目的地まで息子をあやして連れていってくれた

2児のママである投稿者・ばうむ@3y +0yさんの長男は、まさに今がイヤイヤ期の真っただ中。ある日の外出中、しゃがみ込んで動かなくなってしまったといいます。そんな長男に声をかけてくれたのは、見知らぬ男子高校生たちだったそう。

イヤイヤ発動で、その場から動かなくなってしまった長男。ばうむさんは困っていたことでしょう。そんなタイミングで、自然に声をかけてくれた高校生たちの思いやりに、心強く感じたのではないでしょうか。年上のお兄さんたちに声をかけてもらったことで、長男も頑張れたはず。こんな優しさに触れたら、涙腺が刺激されてしまいますよね。



この投稿に「素敵な男子高生」「将来有望」というリプライがついていました。保育業界にいるという方からは「ぜひ業界に欲しい！」という熱いメッセージまで寄せられていましたよ。優しさを受け取った長男とばうむさんにとっては、大きなできごとだったはず。この高校生たちのように優しい人に成長してくれたら、うれしい限りですよね。



街中での優しいできごとに思わずほっこりとした気持ちになれる、すてきなエピソードでしたね。

「その伝え方ええやん！」子どもがガチャガチャしたがる時の問いかけに8万いいね「素敵」「すばらしい」

いろいろなところで見かけるガチャガチャ。何が出るのかわくわくしますよね。子どもは喜びますがお金はかかりますし、中身によって大事にしてくれないならやりたくない…。そう思う人も少なくないはず。



投稿者のれいん☺︎さん。わが子がガチャガチャをやりたいと言い出したようです。一緒にいた夫は、わが子にどんな声をかけるのでしょうか。

娘にガチャガチャしたいと言われたときに夫が「1番欲しいのどれ？じゃあ1番欲しくないのどれ？ガチャガチャは1番欲しくないのが出ても大事にしてくれるなら1回してもいいよ。ガチャガチャは欲しいのが出ないことの方が多い」と言っててビックリ😳

その伝え方ええやん😳

ただダメというのではなく、条件をつけてわが子にきちんとと考えさせるような言い方が素敵です。これなら、子どもはちゃんと考えて、ガチャガチャをするかしないかを決めることができそうです。



この投稿に「今度その伝え方してみよう！」「すばらしい教育」などのリプライが寄せられました。一方的に突っぱねるのではなく、子どものやりたい気持ちに寄り添いつつ、順を追って考えるよう促せるアイデア。ぜひマネしたい声掛けですね。

「いくらでもぷんぷんして」生後5日目の激おこぷんぷん丸に1.7万いいね

Aちゃん☺︎10m(＠185_xoxo_)さんの投稿です。Aちゃんさんのお子さんが生後5日目で見せてくれた姿は、あまりにもかわいすぎる「激おこぷんぷん丸」でした。疲れた1日の終わりに見て、心を和ませたくなる1枚ですよ。

©︎185_xoxo_

これは生後5日目の激おこぷんぷんまる😠

小さな手に小さな足。全てが小さくて「尊い」という言葉がぴったりなかわいい赤ちゃん。ママのおなかから出てきてまだ5日目で、すでにぷんぷんポーズが完璧です。



一眼レフで撮影されたという写真の雰囲気がとてもすてきで、飾っておきたくなるお写真ですね。



この投稿には「すごく幸せな気分になりました。今日も仕事頑張れそう」「いくらでもぷんぷんして！」といった声が寄せられていました。仕事や家事、育児に追われて疲れている大人に、赤ちゃんの癒やしパワーがしみる投稿でした。

