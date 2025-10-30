東尾理子、子どもたちと夫・石田純一の長女・すみれのライブへ 記念の“家族ショット”に反響「理汰郎君、すみれちゃん似てる〜」「嬉しい笑顔」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が29日、自身のインスタグラムを更新。「すみれ ちゃんの歌を聴きに♪」と書き出し、夫で俳優・石田純一（71）の長女でタレント・すみれ（35）が出演したライブイベント『GROOVE 2025』に子どもたちと一緒に出かけたことを報告した。
【写真】「理汰郎君、すみれちゃん似てる〜」「嬉しい笑顔」3人の子どもたち＆すみれらとの記念ショット披露の東尾理子
「子どもたちも、お姉ちゃんのステージ姿に大喜び」だったことを伝え、投稿ではすみれ、息子の理汰郎さん（12）、娘の青葉さん（9）、つむぎさん（7）、globeのマーク・パンサーとの記念ショットや、ステージ上で歌唱するすみれの様子を動画で披露。
「私的には、すみれちゃんのディズニーシリーズが好きなんだけど、今回はまた違った一面が観れた」と話し、すみれに向け「素敵だったよ〜」とメッセージを届けていた。
この投稿に、すみれが「ありがとうりこちゃん」と反応したほか、ファンからは「理汰郎君、すみれちゃん似てる〜」「嬉しい時間 嬉しい笑顔」といったコメントや1100件を超える「いいね！」（30日 午後4時時点）が届けられている。
