¡Ú ³Þ¸¶¿Â»Ê¡¦¹â½¡ÊâÌ¤ ¡Û¡¡·ëº§È¯É½¡¡¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡19ºÐº¹º§
ÇÐÍ¥¤Î³Þ¸¶¿Â»Ê¤µ¤ó¤È¹â½¡ÊâÌ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
2¿Í¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ê¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³Þ¸¶¿Â»Ê¤È¹â½¡ÊâÌ¤¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢·ëº§¤ÎÊó¹ð¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÇ¥¿±¤ÎÊó¹ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹â½¡ÊâÌ¤¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÂô»³¤Î¤´±ï¤ä´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö·ëº§¤âÊì¤Ë¤Ê¤ë»ö¤âÈ¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÍÍ¤Ê¤´Êó¹ð¤ò³§ÍÍ¤Ë¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦¹â½¡ÊâÌ¤¤ÇÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢½Ð»º¸å¤Ë»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ¸¶¿Â»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Î °ÈÇÏ¸÷À»Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£¹â½¡ÊâÌ¤¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß51ºÐ¡¢¹â½¡¤µ¤ó¤Ï32ºÐ¤Ç¡¢19ºÐº¹¤Î·ëº§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
