30日午後5時0分ごろ、福島県、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の須賀川市、鏡石町、天栄村、泉崎村、玉川村、平田村、古殿町、それにいわき市、茨城県の日立市と北茨城市、それに東海村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□福島県
須賀川市　鏡石町　天栄村
泉崎村　玉川村　平田村
古殿町　いわき市

□茨城県
日立市　北茨城市　東海村

■震度1
□福島県
福島市　郡山市　白河市
二本松市　田村市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
大玉村　棚倉町　矢祭町
石川町　浅川町　小野町
相馬市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　富岡町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　飯舘村　会津若松市
西会津町　会津美里町

□茨城県
常陸太田市　高萩市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　大子町
石岡市　筑西市　桜川市

□宮城県
大崎市　宮城美里町　角田市
岩沼市　丸森町　亘理町
山元町　松島町

□山形県
上山市　中山町　米沢市
南陽市　高畠町　白鷹町

□栃木県
大田原市　宇都宮市　真岡市
益子町　高根沢町

