福島県、茨城県で最大震度2の地震 福島県・須賀川市、鏡石町、天栄村、泉崎村、玉川村、平田村、古殿町
30日午後5時0分ごろ、福島県、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、福島県の須賀川市、鏡石町、天栄村、泉崎村、玉川村、平田村、古殿町、それにいわき市、茨城県の日立市と北茨城市、それに東海村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□福島県
須賀川市 鏡石町 天栄村
泉崎村 玉川村 平田村
古殿町 いわき市
□茨城県
日立市 北茨城市 東海村
■震度1
□福島県
福島市 郡山市 白河市
二本松市 田村市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
大玉村 棚倉町 矢祭町
石川町 浅川町 小野町
相馬市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 富岡町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 飯舘村 会津若松市
西会津町 会津美里町
□茨城県
常陸太田市 高萩市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 大子町
石岡市 筑西市 桜川市
□宮城県
大崎市 宮城美里町 角田市
岩沼市 丸森町 亘理町
山元町 松島町
□山形県
上山市 中山町 米沢市
南陽市 高畠町 白鷹町
□栃木県
大田原市 宇都宮市 真岡市
益子町 高根沢町
