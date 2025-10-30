¡Ö¿´Â¡¤¬¤â¤¿¤ó¤Æ¡×¸×ÅÞ¥¢¥¤¥É¥ëàÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¸×ÅÞ¡¢NMB48¤ÎÀî¾åÀé¿Ò¤¬ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë»ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡Åù¿ÈÂç¤Î»ä¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö±Ê±óÌ¤¿ë¡×(ÆÁ´Ö½ñÅ¹)¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!¤¿¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¤â¤¿¤ó¤Æ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£