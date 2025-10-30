仲宗根澄香が今季2勝目に王手 平岡瑠依2位、保坂真由3位
＜ヒルズレディース 森ビルカップ 2日目◇30日◇静ヒルズカントリークラブ（茨城県）◇6625ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。33歳の仲宗根澄香が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目に王手をかけた。
トータル4アンダー・2位に平岡瑠依。トータル3アンダー・3位に保坂真由、トータル2アンダー・4位には木下彩が続いている。注目ルーキーの六車日那乃は1オーバー・19位タイ。同じく新人の青木香奈子は4オーバー・40位タイで最終日に臨む。2週連続優勝を狙う賞金ランキング1位の大久保柚季は、トータル5オーバー・50位タイで辛くも予選を通過した。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
