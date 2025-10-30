今平周吾、金子駆大ら4人が首位発進 石川遼は16位
＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 初日◇30日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催の国内男子ツアー新規大会。第1ラウンドが終了し、今平周吾、金子駆大、吉田泰基、砂川公佑が5アンダー・首位タイ発進を決めた。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
4アンダー・5位タイに塚田よおすけ、新村駿、岡田絃希、内藤寛太郎、チャム・ニクラウス（シンガポール）。3アンダー・9位タイには岩崎亜久竜、小斉平優和ら7人が続いた。選手会副会長の石川遼は2アンダー・16位タイ。2戦連続優勝を狙う片岡尚之は1オーバー・44位タイ、選手会長の谷原秀人は4オーバー・75位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
