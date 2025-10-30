31日、薩摩地方は昼過ぎにかけて雨で、本降りの時間も。夜には晴れ間も見込まれます。大隅地方は夕方まで雨が続き、夜遅くに晴れそうです。種子屋・久島地方は雷を伴う強い雨に注意。奄美地方は昼過ぎまで雷を伴う雨、夜は曇りの予想です。



朝晩は冷えるものの、日中は暑さが続いています。ウェザーニュースの調査では、気温24度以上で冷たい飲み物を選ぶ人が増える傾向。鹿児島市では来週も夏日が予想され、アイス飲料が活躍しそうです。

（詳しくは動画をご覧ください）