佐田真由美、高級ブランド・マルジェラ、ヴァンクリなどを愛用 音楽鑑賞コーデを紹介「素敵すぎぃ」「美しい！」
モデルの佐田真由美（48）が30日、自身のインスタグラムを更新。ウィーン国立歌劇場2025日本公演『ばらの騎士』を鑑賞したことを報告し、高級ブランドに身を包んだエレガントな装いを披露した。
【写真】「美しい！」高級ブランドをまといエレガントな装いの佐田真由美
佐田は「なんて豊かな時間だったのでしょうか#ウィーン国立歌劇場2025日本公演 #ばらの騎士 ウィーン国立歌劇場管弦楽団オーケストラのチューニングの音。この音が奏でられた瞬間、舞台に吸い込まれた」とつづり、ダークカラーでドレスアップした気品漂う姿をアップ。
足元はメゾン・マルジェラ、バッグはアレキサンダー・マックイーン、アクセサリーはヴァンクリーフ＆アーペル、トップスはチカ キサダ、ジャケットはアン・ドゥムルメステールと高級ブランドを“佐田流”に組み合わせ、着用したアイテムのブランドをメンションして紹介した。
優雅な着こなしに、ファンからは「素敵すぎぃ」「美しい！」「芸術の秋ですな〜」「髪の毛もお肌も仕上がっておりますわねぇ」などの反響が寄せられている。
