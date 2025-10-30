保田圭、前日から仕込んだ具材をのせた“わが家のラーメン”披露「いいなぁ」「店より美味しそう」 夫は料理研究家・小崎陽一氏
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が29日 、自身のインスタグラムを更新。「今日の我が家のメインは、ラーメンでした」と書き出し、おいしそうなラーメンの写真を披露した。
【写真】「いいなぁ」「店より美味しそう」保田圭が披露した“我が家のラーメン”
「昨夜から仕込んだ煮豚と煮卵、ネギを乗せたらかなり満足感ありました 煮豚なかなか美味しくできてました」とのコメントとともに写真をアップし、「#私は豚骨ラーメン #夫と息子は味噌ラーメン」「#お腹いっぱい #ごちそうさまでした」などのハッシュタグを添えた。
この投稿にファンからは「いいなぁ」「圭ちゃんの作ったラーメンとても美味しそうですね」「店より美味しそう」などのコメントが寄せられている。
保田はイタリア料理研究家の小崎陽一氏（47）と2013年5月に結婚。18年1月に長男（7）の誕生を発表した。
