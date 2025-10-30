【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、自身のＳＮＳで、米国防総省に対し、ほかの核保有国と「対等な立場」で核実験を行うよう指示したと明らかにした。

中国の習近平（シージンピン）国家主席と韓国・釜山（プサン）で会談する直前に投稿した。核能力を向上させている中露をけん制する狙いがあったとみられる。

トランプ氏は、習氏との会談後、大統領専用機内で記者団に「我々は実験を行っていない。何年も前に停止したが、他国が行っている以上、我々も行うのが適切だ」と述べた。米国が１９９２年を最後に行っていない核爆発を伴う核実験を想定しているとみられる。

トランプ氏は「非核化を見たい」とも語り、米中露で核軍縮協議を行うことに改めて意欲を示した。トランプ氏には、本格的な核実験の再開をちらつかせることで、中露との交渉が進めやすくなるとの計算もありそうだ。

これに対し、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は３０日、他国が核実験を行えば「状況に応じて対応する」と露メディアに述べ、ロシアも再開させる可能性を示唆した。