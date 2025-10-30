「ベストヒット歌謡祭2025」出演アーティスト25組発表 ＝LOVE・HANA・M!LKら初出演は9組
【モデルプレス＝2025/10/30】11月13日放送の読売テレビ・日本テレビ系音楽特番「ベストヒット歌謡祭2025」（午後7時〜）より、25組の出演アーティストが発表された。初出演は9組となる。
【写真】イコラブメンバー、大胆オフショル姿に釘付け
今年を彩った25組のアーティストが集結。幾田りら、＝LOVE、&TEAM、ORANGE RANGE、King Gnu、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）、HANA、BABYMONSTER、M!LKの9組は初出演となる。
そして今年も「ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭」（11月13日午後6時〜番組終了まで配信予定）と題した同時生配信企画の実施も決定。出演前後のアーティストが多数登場する裏配信のメインMCは、芸人・ニューヨーク。ここでしか聞けない裏話やアーティストの素顔など「ベストヒット歌謡祭」をより楽しめる盛りだくさんな内容で届ける。
1986年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。2025年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか観られない特別企画も放送するなど、一夜限りの夢のステージを届ける。前年に引き続き、宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブメンバー、大胆オフショル姿に釘付け
◆「ベストヒット歌謡祭」出演アーティスト25組発表
今年を彩った25組のアーティストが集結。幾田りら、＝LOVE、&TEAM、ORANGE RANGE、King Gnu、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）、HANA、BABYMONSTER、M!LKの9組は初出演となる。
◆「ベストヒット歌謡祭2025」
1986年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。2025年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか観られない特別企画も放送するなど、一夜限りの夢のステージを届ける。前年に引き続き、宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】