「今日好き」長浜広奈、家族から受け継がれたポジティブマインド おひなさま直伝のモテテクニック【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈（ながはま・ひな／17）が、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（10月18日開催＠千葉・幕張メッセ）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、家族からの教えや、ステージで意識していることを教えてくれた。
【写真】「今日好き」おひなさま、ショーパンから美脚披露
◆長浜広奈、2ステージでのランウェイに喜び
― まず、ランウェイの感想からお願いします。
長浜：初めて2回ランウェイを歩けたので、とても緊張しました。1回目の動画を見て、2回目は「どんな感じにしよう」「ポーズが被らないようにしよう」など、心配なことがいっぱいあったのですが、歩いたら観客の人が「おひなさまー！」「きゃー！」という声が聞こえたので、楽しかったです。
― ファッションショー出演が続き、モデルとしての活動が増えている印象ですが、スタイル維持の方法はありますか？
長浜：もともと足が太らないので、特にしていることはないのですが、ジャンクフードはあまり食べないようにしています。
― 「今日好き」では、3つのメイクテーマがあったとのことでしたが、毎日メイクのこだわりを教えてください。
長浜：普段のメイクは、少しアイラインを釣り上げて、赤リップに黒のアイラインで“猫ちゃんっ”みたいな黒系のメイクにしています。
◆長浜広奈、家族から受け継がれたポジティブマインド
― 前回のインタビューでは「自分を一番大切にする」というポジティブマインドの秘訣をお伺いしました。昔からこういった考えだったのでしょうか？
長浜：お姉ちゃんや家族がみんなそういった考えなので、ひなにも言い聞かせられていて、小さい頃から“自分を一番大切にっ”と思っています。
― 落ち込んでしまうことはないですか？
長浜：ありますが、家族がいるから大丈夫です！
― 落ち込んでしまったときはどのように乗り越えますか？
長浜：溜め込まないで話すっ！
◆長浜広奈、憑依型と言われる表現力
― 「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系／9月12日YouTube公開）でも「憑依型」と言われていましたが、ステージ上でのギャップが印象的です。表現する場で意識していることはありますか？
長浜：洋服やステージのテーマに合わせたポージングをするようにしています。練習はしますが、すぐに忘れてしまったり、本番では練習以外のことをしてしまったりするので、そのときに“ハッ”っと降りてきたことをやります。
◆長浜広奈に惹かれる理由
― 「突然ですが占ってもいいですか？」でも、すごくモテるというお話がありましたが、多くの方を魅了している長浜さんが、人との交流に悩んでいる方にアドバイスするとしたらどんなモテテクニックを教えますか？
長浜：愛嬌が大事だと思うので、リアクションを大きくしたり、自分の“可愛い”をしたりすることが大切だと思いますっ！
― 長浜さん自身も実践されていますか？
長浜：しています。みんなに言っています（笑）！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆長浜広奈（ながはま・ひな）プロフィール
2008年6月19日生まれ、東京都出身の高校2年生。身長は160cmで、趣味は裁縫、メイク、ダンス。「今日、好きになりました。」マクタン編、ハロン編、夏休み編2025に参加し、話題を呼び、ファッションショーや多数のバラエティ番組にも出演。“おひなさま”の愛称で親しまれている。
