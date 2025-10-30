ばんばんざい・みゆ「夢にも思っていなかった」観客から出演側へ“エモい”エピソード語る【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/30】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが、北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER』（11月1日開催＠北海きたえーる）のフィッティング会場にて、モデルプレスのインタビューに応じ、今秋始めたことや札幌の思い出について語った。
【写真】ばんばんざい・みゆ、美ウエスト輝くミニTコーデ
― この秋始めたことはありますか？
この秋始めた…というとちょっと違うかもしれないんですけど、少し前にワンちゃんをお迎えしたんです。初めての冬を一緒に過ごすので、いろんな場所に連れて行こうと思っています。私も最近家にこもりがちだったので、外に出てアクティブに過ごしたいですね。
それから、10月には私がプロデュースしているブランド『OLaPA＜オラパ＞』で、初めてのイベントを開催させていただきました。来年も新商品の発売を予定していますし、次はもっと大きなイベントができるように今から準備を始めています。いろいろなアイデアが出てきているので、ぜひ楽しみにしていてください。
― 「サツコレ」や札幌の思い出・今回やりたいことを教えてください。
私は札幌出身なので、学生の時はよく観客として「サツコレ」のステージを見に行ってたんです。当時は自分が将来そのキラキラしたステージに立つなんて夢にも思っていなかったので、「サツコレ」に出演させていただくたびに毎回、「未来ってわからないな」っていうエモい気持ちになっています（笑）。
今回も大好きなブランドさんのお洋服を着てランウェイに立つので、姿勢を正して、かっこいいステージにできるように頑張りたいです。それに、「サツコレ」のようにファンの皆さんと会える機会は日々の活動を頑張るモチベーションにもなるので、ぜひたくさんの方に見に来てもらえたら嬉しいです。
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、とうあ、なごみ、希空、熊田曜子、長浜広奈、CANDY TUNEらが出演。MCはお笑いタレントのバービーらが務める。（modelpress編集部）
1999年3月30日生まれ、北海道出身。2019年3月15日にYouTuberグループ・ばんばんざいを結成。チャンネル登録者は280万人越え。個人としては、2025年3月にフルプロデュースの美容ブランドを立ち上げ、翌月4月には「出発地点 みゆ。1stフォトブック」（講談社）を発売するなど、多岐にわたり活躍している。
