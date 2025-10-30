舟山久美子（くみっきー）、息子との仲睦まじい2ショット公開「口元似てる」「可愛い親子」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子が10月30日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子との親子ショットを公開した。
【写真】34歳美人モデル「口元似てる」息子との写真
海外から帰国したくみっきーは「やっと会えたねー って始まる朝」とつづり、息子との2ショットを投稿。目元と口元が大きくなる加工が施されたくみっきーと、目元にサングラスのスタンプが押された息子が、寄り添って笑顔を見せる写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「口元似てる」「可愛い親子」「微笑ましい写真」「家族仲良し」といったコメントが寄せられている。
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産している。（modelpress編集部）
