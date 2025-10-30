ゆりにゃ、金髪イメチェンで印象ガラリ「二度見した」「可愛さレベチ」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/30】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色でステージに立つ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳インフルエンサー「二度見した」金髪姿
ゆりにゃは、ミニ丈のドレスでステージに立ち、パフォーマンスを行っている動画を公開。髪色が以前の黒髪から、ふんわりとした明るい金髪に変わっており、ファンがこの動画について「イメチェン美しすぎるよ〜」と言葉を添えた投稿のリポストも行っている。
この投稿にファンからは「雰囲気違う」「二度見した」「可愛さレベチ」「似合う」「ビジュ最強」「眩しいほど輝いてる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
