これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、後輩の幸せを嫉んだ男性の末路を紹介する。



あなたは信頼していた仲間に裏切られたことがあるだろうか？

裏切る時点で仲間と呼べるか否かはさておき、好意を持ってくれていると思い込んでいた近しい存在が、知らないところであなたの悪評をバラまき、失敗を画策していたとしたら。

そのような友人（Friend）の仮面をかぶった敵（Enemy）、それがフレネミーだ。

何でも話してくれる気さくな先輩…と慕っていた

彼らの最大の特徴は、二面性があること。

表向きは良いことを言い、親しげにふるまいながら、裏で陥れようとする。

こっそりと手柄を横取りし、成功しそうな運びに水を差して、排除を企む。

――そんなフレネミーの末路を見届けたという、とある男性から体験談が寄せられた。

A先輩の愚痴

ここでは仮に彼の名前を昌彦さんとしておく。年齢は現在40歳で、千葉県出身だ。

大学進学と同時に上京し、卒業後は東京都内の企業に就職したが、およそ10年前に職場の人間関係に悩んで転職した。

「きっかけは、職場の先輩・Aさんの愚痴を聞いたことでした」

Aという男性は、元は昌彦さんの教育係だったが、仕事を覚えてからも、その後も休憩時間に世間話をしたり、たまに呑みに誘ってくれた。また、上司からの評価も高かったことから、昌彦さんは良い先輩だと思い、慕っていた。

Aの方でも、昌彦さんに目を掛けてくれたようすだった。

そんな平穏な状況が急転直下したのは、入社4〜5年目のことだった。

その頃、昌彦さんは、手柄を立てて昇進した上に、時期を同じくして、学生の頃から付き合っていた女性と結婚する運びになった。

あらたまって結納こそしなかったものの、双方の家族を集めて会食し、将来について話し合ったというのだから、事実上の婚約をしたわけである。

そのことを昌彦さんはAに打ち明けた。

彼は「あの当時はちょっと浮かれていました」と言う。

嬉しいことがあったとき、誰かに聞いてもらいたくなる気持ちはわかる。

真の友なら、彼の幸福を喜び、祝福してくれたであろう。

Aも笑顔で「おめでとう」と言ってくれたのだが……。

すぐに深刻な表情に変わると、好きでもない同僚のB子に言い寄られて困っているのだと昌彦さんに相談しはじめたのであった。

裏切った男

しかも問題のB子は他の複数の男性社員とも深い関係になっており、そのことを知らないのは昌彦さんだけなのだという。

昌彦さんはAの話を信じて、件のB子をそれとなく避けるようになった。

その後、相談を受けてからというもの、Aは昌彦さんと2人でいるときにその女性の悪口を面白おかしく喋るようになったのだが、それについ同調してしまって……。

「彼女に対しての下品な冗談を口にしたことが2〜3回ありました。まさか録音されていたなんて……」

婚約をAに打ち明けてから2か月ほど経ったある日、職場に行くと同僚たちの雰囲気が妙によそよそしかった。Aは体調を崩して休んでいるという。何があったのか気軽に訊ける相手がいなかったので途方に暮れていると、上司に別室に呼ばれた。行ってみると、女性社員が2人、昌彦さんを睨みつけていた。

そのうち1人は、Aが言い寄られて困っていると話していたB子だった。

上司は、彼女から預かったというUSBメモリをパソコンに挿して、その場で音声データを再生した。

B子の悪口を言って、嘲笑っている自分の声が室内に流れ、昌彦さんは顔から火が出る思いがした。

弁解しようにも、Ａの声は巧みにカットされていた。これまで慕ってきたＡの評判を落とすのもためらわれて、ただ謝るほかなかったという。

Ａに裏切られたことは明白だった。上司に叱責を受けたり、同僚たちから軽蔑されたりしたこと以上に、Aの背信の衝撃が大きかった。昌彦さんはその日は早退し、翌日も会社を休んでしまった。

縁切り祈願

２日後、勇気を奮って出勤すると、昌彦さんは自分が発案した企画から外されていた。

しかも、ＡとB子のいるチームがそれを担当すると知り、彼は絶望して、結局は会社を辞め、転職するに至った。

こうした顛末に、昌彦さんの婚約者は彼以上に激しく憤った。



“辞めた会社に乗り込んで真相をブチまける”と息巻く彼女を、昌彦さんは必死でなだめた。

「証拠が何も無いし、僕は結婚を目前に控えて失業するわけにはいかないと思って、新しい職場になじむために必死でしたから。彼女については、こんなに正義感が強い人だったのか、と驚きました。ふだんはおとなしくて、とても穏やかな女性なんです。怒らせると怖いタイプだったんだと思いましたよ。彼女は、弁護士を雇ったらなんとかならないかと言いましたが、そんなことをしても時間の無駄になるだけでしょう……」

彼は、もう何もするなと彼女を諭した。

すると彼女は「泣き寝入りはさせないから」と涙目で応えたのであった。

この昌彦さんの婚約者は、東京生まれ東京育ち。経歴にもとくに変わったところはなく、一見ごくふつうのお嬢さんだったが、父方の祖父が寺の住職で、母方の親族には神社の宮司がいて、母方の祖母は強い霊感の持ち主だったという。

そのため、彼女はかねて精神世界に強く関心を寄せていた。呪術の本なども愛読していたので、このとき、昌彦さんは半ば冗談、半ばは本気で、「人を呪わば穴二つって言うんだから、Ａさんを呪い殺そうとしないでよ？」と言ったとか……。

しかし、彼女はあきらめていなかったのである。

それから間もなく、彼女は「ＡとB子の縁切り祈願をした」と、都内某所の神社に行ってきた旨を昌彦さんに報告した。



その2人はグルに決まっている、というのが彼女の見解だった。さらに、「Ａさんは半分本当のことを言っていたんじゃないの？」――つまり、B子が複数の男性社員と関係していたのは事実だったのではないか、と。

さらに言い寄られて困っているというのはＡの嘘で、Ａもその女と肉体関係を持ったうちの1人だったのでは……と婚約者は昌彦さんに言ったそうだ。実は彼をインタビューしながら私もそんな気がしていた。

もちろん憶測に過ぎないが、だとしたら、昌彦さんを容易に罠に嵌められるではないか……。

A先輩の謀略により退職に追い込まれた昌彦さん。その恨みを晴らすべく、婚約者は復讐に燃えて……。【記事後編】では、そこから起きた重すぎる出来事に迫る。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部