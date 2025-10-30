Ãæ¹ñ²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤¿®²ÈÅÅ½¸ÃÄ¡¢1¡Á9·î½ãÍø±×0.7¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³¤¿®½¸ÃÄ»±²¼¤Î³¤¿®²ÈÅÅ½¸ÃÄ¤¬28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿1¡Á9·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ1.4¡óÁý¤Î715²¯3ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¡¢½ãÍø±×¤¬0.7¡óÁý¤Î28²¯1ÀéËü¸µ¡¢Èó·Ð¾ï¹àÌÜ¤ò½ü¤¯½ãÍø±×¤¬1.7¡óÁý¤Î23²¯3ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î½ã³Û¤Ï34.1¡óÁý¤Î69²¯8100Ëü¸µ¡¢1³ôÅö¤¿¤ê½ãÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï2.0¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7¡Á9·î¡Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬1.2¡óÁý¤Î221²¯9ÀéËü¸µ¡¢½ãÍø±×¤¬5.4¡ó¸º¤Î7²¯3500Ëü¸µ¡¢Èó·Ð¾ï¹àÌÜ¤ò½ü¤¯½ãÍø±×¤¬13.1¡ó¸º¤Î5²¯900Ëü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£